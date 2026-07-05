Τρεις από τους γιους του δολοφονημένου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσευχήθηκαν δίπλα στο φέρετρο του πατέρα τους καθώς και στα φέρετρα τεσσάρων άλλων μελών της οικογένειάς του σήμερα Κυριακή καθώς συνεχίζεται η πολυήμερη τελετή ταφής.

Ωστόσο, ο διάδοχός του, Μοτζτάμπα, δεν εμφανίστηκε.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ Χαμενεΐ να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα που ήταν τοποθετημένα στην τεράστια αυλή του θρησκευτικού συγκροτήματος στην Τεχεράνη.

Υστερα από μία εβδομάδα παραμονής της σορού σε κλειστό χώρο, όπου την επισκέπτονταν ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες και ξένοι αξιωματούχοι, το φέρετρο του Χαμενεΐ εξετέθη σε εξωτερικό χώρο το Σάββατο μέσα σε ενα γυάλινο κουβούκλιο.

The sons of the mart*yred Leader of the Nation, Sayyid Kham*enei, attended the Imam Khom*eini Mosalla in Tehran to offer funeral prayers over the pure body of their father.#Iraq_News #Funeral #Father pic.twitter.com/edg6ohbNi6 — Alahad TV-EN (@ahad_en) July 5, 2026

Δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί καμία δημόσια εμφάνιση ή φωτογραφία του Μοτζτάμπα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου.

Το πρόσωπο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι παραμορφωμένο και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια, έχουν δηλώσει στο Reuters άτομα ευρισκόμενα κοντά στον στενό του κύκλο.

Μεγάλη προσευχή

Και σήμερα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν όπως και χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη ημέρα των επικήδειων εκδηλώσεων.

Την προσευχή, που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, τέλεσε ο Τζαφάρ Σομπχανί, ένας 97χρονος αγιατολάχ που διδάσκει στην ιερή πόλη Κομ.

Στην πρώτη σειρά μπροστά από το φέρετρο του Χαμενεΐ, δίπλα στους χιλιάδες πιστούς που συνέχιζαν να συρρέουν στο τεράστιο συγκρότημα της Μεγάλης Μοσάλας όπου τελούνται οι επικήδειες τελετές, ήταν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο στρατηγός Εσμαΐλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του και έχει τυλιχθεί με την ιρανική σημαία, εκτίθεται από χθες Σάββατο στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα, στην Τεχεράνη. Δίπλα στο φέρετρό του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή: μιας κόρης του, μιας νύφης του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών.

Ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες, που συμβολίζουν την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη, ξεπροβάλλουν από το πλήθος. Μερικοί πιστοί κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος ηγέτη. Στην πορεία, λαμβάνουν αναψυκτικά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν ξανά πάνω από 35°Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ποιοι είναι οι γιοι του Χαμενεΐ

Ο Μοσταφά Χαμενεΐ, 64 ετών, είναι σιίτης κληρικός και ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος ηγέτη. Έχει περιορισμένη πολιτική παρουσία και δεν κατέχει επίσημη θέση στην ιρανική κυβέρνηση, ωστόσο θεωρείται πρόσωπο με επιρροή στους θρησκευτικούς κύκλους.

Ο Μασούντ Χαμενεΐ, 52 ετών, επίσης κληρικός και τρίτος γιος του Αγιατολάχ, είναι επικεφαλής του Γραφείου Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Χαμενεΐ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και προώθηση των ομιλιών του πρώην Ανώτατου Ηγέτη.

Σύμφωνα με το φιλομεταρρυθμιστικό μέσο IranWire, ο Μασούντ ελέγχει έναν μεγάλο μηχανισμό προπαγάνδας με διασυνδέσεις σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μεϊσάμ Χαμενεΐ, 48 ετών, είναι ο μικρότερος από τους γιους του και διατηρεί χαμηλότερο δημόσιο προφίλ σε σχέση με τα αδέλφια του. Έχει επίσης εργαστεί στο Γραφείο Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Ανώτατου Ηγέτη.

Στην τελετή εμφανίστηκαν ακόμη ο πεθερός του Μοτζταμπά, Γκολάμ Αλί Χαντάντ Αντέλ, καθώς και ο γαμπρός του Χαμενεΐ, Μοχαμάντ Μοχαμαντί Γκολπαϊγκανί. Η 4χρονη κόρη του τελευταίου, Ζάχρα, ήταν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας που κηδεύτηκαν.

Πηγή: naftemporiki.gr