Σφοδρές αντιδράσεις στη Γερμανία προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ισραήλ «πρόβλημα για ολόκληρη την ανθρωπότητα». Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, καταδίκασε τις τοποθετήσεις ως «εντελώς ακατάλληλες», ενώ επικρίσεις διατύπωσαν και εκπρόσωποι του SPD, των Πρασίνων, της Αριστεράς αλλά και στελέχη του CDU.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έγιναν σε συνέντευξή του στο CNN Turk, όπου υποστήριξε ότι «η πολιτική και η νοοτροπία του Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ αποτελεί πρόβλημα για ολόκληρη την ανθρωπότητα». Το απόσπασμα αναδημοσίευσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιδράσεων.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας δήλωσε ότι «το Ισραήλ αντιμετωπίζει διαρκείς απειλές από την περιοχή και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύει τον πληθυσμό του». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον Γκίντεον Σάαρ σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι επιδιώκει επίσης να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.

«Ξεπέρασε κόκκινη γραμμή»

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Ανιέσκα Μπρούγκερ, κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να καταδικάσει ξεκάθαρα τις δηλώσεις Φιντάν, σημειώνοντας ότι, όσο σημαντική κι αν είναι η επιτυχία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, «δεν μπορεί να υπάρχει σιωπή απέναντι σε όλα».

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του εκπροσώπου του SPD για ευρωπαϊκά θέματα, Μάρκους Τενς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών «ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή» χρησιμοποιώντας «απονομιμοποιητική γλώσσα που δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες». Στελέχη του CDU χαρακτήρισαν επίσης τις δηλώσεις «πρωτοφανές ολίσθημα».

Κριτική άσκησε και η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Αριστεράς, Κανσού Οζντεμίρ, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Φιντάν «απανθρωποποιητικές και εξαιρετικά επικίνδυνες». Τόνισε πάντως ότι η κριτική προς την κυβέρνηση Νετανιάχου και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα είναι θεμιτή, αλλά δεν πρέπει να μετατρέπεται σε γενικευμένη καταδίκη ενός ολόκληρου λαού ή να τροφοδοτεί αντισημιτικά στερεότυπα.

Αφορμή η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έγιναν μετά την επίσημη αναγνώριση από το Ισραήλ της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Η Άγκυρα αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση πολιτική πράξη εκδίκησης και αντιπερισπασμού.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να αποκρύψει «τα δικά του εγκλήματα» και να δυσφημίσει την Τουρκία.

Απάντηση Προέδρου Ισραήλ



Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επέκρινε χθες έντονα τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ τονίζοντας ότι «το Ισραήλ ήρθε για να μείνει και αποτελεί ευλογία για τον κόσμο», τονίζοντας ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και ότι οι ισραηλινές καινοτομίες ωφελούν καθημερινά δισεκατομμύρια ανθρώπους.