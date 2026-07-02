Δριμεία κριτική κατά του Ισραήλ άσκησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο CNN Türk, υποστηρίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα θεωρεί σχεδόν ομόφωνα το Ισραήλ ως αποσταθεροποιητικό παράγοντα, με μια ηγεσία που, όπως είπε, έχει επιφέρει αστάθεια, καταπίεση και αιματοχυσία όπου κι αν έχει δράσει.

Ο Φιντάν σημείωσε ότι η αμερικανική πολιτική τάξη στηρίζει το Ισραήλ όσο αυτό εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα, ωστόσο, όπως είπε, για πρώτη φορά μετά τη γενοκτονία στη Γάζα, εμφανίζονται αναλύσεις που υποστηρίζουν πως το υπάρχον σύστημα λειτουργεί πλέον εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια κατακραυγή, από πανεπιστημιουπόλεις μέχρι εφημερίδες, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος πλέον βλέπει ανοιχτά τις σφαγές και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του Ισραήλ, κάτι που στο παρελθόν καλυπτόταν ευκολότερα μέσω επικοινωνιακών χειρισμών.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ αναζητά πλέον νέο εχθρό, τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν φοβάται ούτε διστάζει απέναντι σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα, ούτε αποφεύγει την αντιπαράθεση αν χρειαστεί.

«Δεν είναι μόνο πρόβλημα του Ερντογάν»

Ο Τούρκος υπουργός επέμεινε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί ζήτημα μόνο για την Τουρκία ή τον Πρόεδρο Ερντογάν προσωπικά, αλλά πρόβλημα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, με τη μόνη διαφορά να είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι αυτός που το λέει ανοιχτά. Κατά τον Φιντάν, πρόκειται για ένα βάρος που η ανθρώπινη συνείδηση, τα πολιτικά και τα οικονομικά συστήματα δεν μπορούν πλέον να αντέξουν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει η ίδια διπλωματική στάση και να επιβάλει κυρώσεις, αντί να αφήνει την Άγκυρα να «μιλά μόνη της».





Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



Israel is not just Türkiye's problem, nor is it solely President Erdogan's issue. The only difference is that President Erdogan is the one openly saying that what is wrong is wrong. That is a separate matter, and it is something humanity… pic.twitter.com/kwAcOogJZO — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026

CAATSA και F-35

Στο σκέλος των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ, ο Φιντάν ανέφερε ότι τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Τραμπ έχουν εκφράσει ισχυρή δέσμευση για την άρση των κυρώσεων CAATSA, θέμα στο οποίο, όπως είπε, οι δύο ηγέτες είχαν συνεννοηθεί δημόσια τον περασμένο Σεπτέμβριο, δίνοντας εντολή στους αρμόδιους υπουργούς να το προωθήσουν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι η άρση της απαγόρευσης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την άρση των κυρώσεων CAATSA.