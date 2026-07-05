Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δύο εκτενείς αναλύσεις από ευρωπαϊκά μέσα επιχειρούν να αποτυπώσουν τη σημερινή θέση της Τουρκίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταλήγοντας σε ένα κοινό συμπέρασμα: η Άγκυρα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ για τη Δύση, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία του πολιτικού της συστήματος.

Η γαλλική γεωπολιτική επιθεώρηση Le Grand Continent (02/07/26), στο άρθρο «Ερντογάν, ο Ιανός της Άγκηρας - Erdoğan, le Janus d'Ankara», παρουσιάζει την Τουρκία ως μια δύναμη με δύο πρόσωπα. Από τη μία πλευρά, χαρακτηρίζει την Άγκυρα αναντικατάστατο παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, επισημαίνοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στον έλεγχο των Στενών και στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Από την άλλη, υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν έχει οδηγήσει τη χώρα σε ολοένα πιο αυταρχική πορεία, με περιορισμό της αντιπολίτευσης, ενίσχυση του προεδρικού συστήματος και συγκέντρωση της εξουσίας γύρω από τον ίδιο και τον στενό του κύκλο.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας, διαθέτοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, με αιχμή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, τα οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο διπλωματικής και γεωπολιτικής επιρροής.

Το καθεστώς Ερντογάν, σύμφωνα με το άρθρο, μετακινείται από τον «ανελεύθερο αυταρχισμό» προς ένα είδος «τουρκικού πουτινισμού». Όπως επισημαίνεται, ο «ερντογανισμός» περνά σε μια νέα φάση αυταρχισμού, με διώξεις κατά της αντιπολίτευσης, προσπάθεια αποκλεισμού του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου από την πολιτική σκηνή και αναζήτηση τρόπων ώστε ο Ερντογάν να μπορέσει να διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία το 2028, παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς.



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Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με ακόμη πιο αιχμηρή γλώσσα, κινείται και η βρετανική Telegraph (05/07/26), όπου η Τουρκία χαρακτηρίζεται «ο κούκος στη φωλιά του ΝΑΤΟ», με τον αρθρογράφο να υποστηρίζει ότι η χώρα έχει απομακρυνθεί από «τον φιλοδυτικό προσανατολισμό» που είχε μετά την ένταξή της στη Συμμαχία το 1952.

Η Telegraph επικρίνει ιδιαίτερα τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς, τη σκληρή αντιισραηλινή ρητορική του Ερντογάν και τη νεοοθωμανική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί να καλύψει το κενό ισχύος στη Μέση Ανατολή μέσω της επιρροής της στη Συρία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Κατάρ και στο Πακιστάν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρθρογράφος εκφράζει την άποψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει υπερβολική εμπιστοσύνη προς τον Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι κατά την πρώτη του θητεία η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Σήμερα, σύμφωνα με την Telegraph, εξετάζεται εκ νέου η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, οι δύο αναλύσεις συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η Τουρκία αποτελεί πλέον έναν αναντικατάστατο γεωπολιτικό παίκτη για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή όμως η εσωτερική της πορεία, η αυξανόμενη συγκέντρωση εξουσίας και η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημιουργούν έντονο προβληματισμό στις δυτικές πρωτεύουσες.

Όπως επισημαίνει η Le Grand Continent, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκές δίλημμα: να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου ή να δώσει προτεραιότητα στις γεωπολιτικές και στρατηγικές ανάγκες. Η Telegraph, από την πλευρά της, εκτιμά ότι όσο δεν υπάρχει μηχανισμός αποπομπής κράτους-μέλους από το ΝΑΤΟ, η Συμμαχία θα συνεχίσει να καλείται να διαχειρίζεται μια ολοένα πιο δύσκολη σχέση με την Άγκυρα.