Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του πατέρα της, όχι μακριά από την είσοδο του σπιτιού τους στο βόρειο Ισραήλ, η 10χρονη Σιρίν συνεχίζει να θρηνεί τον άνθρωπο που, όπως λέει, την έκανε να νιώθει «ασφαλής».

Η μεγαλύτερη από τέσσερα αδέλφια ζει στην παραθαλάσσια κωμόπολη Τζισρ αλ Ζαρκά και είναι ένα από τα δεκάδες παιδιά που έχουν δει τη ζωή τους να ανατρέπεται από την έκρηξη της εγκληματικότητας που πλήττει την αραβική μειονότητα στο Ισραήλ.

Η βία αποδίδεται κυρίως σε μαφιόζικα κυκλώματα, ενώ, σύμφωνα με καταγγελίες μελών της κοινότητας, ευνοείται από την εύκολη πρόσβαση σε όπλα και την ανεπαρκή δράση της αστυνομίας.

«Όταν έμαθα ότι τον έχασα, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν σαν να έχασα ένα κομμάτι μου», λέει η Σιρίν, όνομα που χρησιμοποιείται για την προστασία της ταυτότητάς της, σύμφωνα με το AFP.

Τουλάχιστον 140 νεκροί από την αρχή του έτους

Από την αρχή του 2026, τουλάχιστον 140 Ισραηλινοί πολίτες παλαιστινιακής καταγωγής έχουν χάσει τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια, σύμφωνα με την οργάνωση Πρωτοβουλίες του Αβραάμ, η οποία προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη.

Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών είναι αυξημένος κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με τον σημερινό ρυθμό, τα θύματα ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 252 που καταγράφηκαν το 2025, χρονιά που αποτέλεσε τον χειρότερο απολογισμό στα χρονικά.

Οι Ισραηλινοί παλαιστινιακής καταγωγής, που στο Ισραήλ αναφέρονται συχνά ως «Ισραηλινοί Άραβες», αποτελούν περίπου το 21% του πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται ως Παλαιστίνιοι και καταγγέλλουν ότι υφίστανται διακρίσεις.

Τα παιδιά που μένουν πίσω

Ο δράστης της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα της Σιρίν ήταν ανήλικος και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, άγνωστος μέχρι τότε στην οικογένεια. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης.

«Δυστυχώς, πάνω από 232 παιδιά έχασαν τον έναν γονέα τους μόνο την περασμένη χρονιά στην αραβική κοινότητα εξαιτίας της εγκληματικότητας και της βίας», αναφέρει η Χαντάρ Κες, ιδρύτρια και γενική διευθύντρια της Sunflowers, ισραηλινής δομής που στηρίζει ορφανά παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια, στην εβραϊκή κοινωνία τα παιδιά που έχουν χάσει γονέα διατρέχουν τετραπλάσιο κίνδυνο να συλληφθούν και 13πλάσιο κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Στην αραβική ισραηλινή κοινωνία, όμως, ο κίνδυνος να παρασυρθούν και τα ίδια στον υπόκοσμο θεωρείται ακόμη μεγαλύτερος, κυρίως λόγω της κοινωνικοοικονομικής επισφάλειας και του υψηλού αριθμού ανθρωποκτονιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παιδιά και νέοι θέλουν να εκδικηθούν τον θάνατο συγγενών τους.

Καταγγελίες για ανεπαρκείς έρευνες

Πολλοί Ισραηλινοί παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούν τις αρχές ότι δεν διερευνούν με επαρκή αποτελεσματικότητα τα βίαια επεισόδια σε βάρος τους.

Η ισραηλινή αστυνομία, απαντώντας στο AFP, διαβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει κάθε υπόθεση «με τη μέγιστη σοβαρότητα» και ότι συγκροτεί ειδικές ομάδες εργασίας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, συναντώνται με τοπικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι εγκληματολογικές έρευνες είναι περίπλοκες και απαιτούν χρόνο, ζητώντας «συντονισμένη εθνική προσπάθεια» για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Πρωτοβουλίες του Αβραάμ, μόλις 16 απαγγελίες κατηγοριών ακολούθησαν τις ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν από την 1η έως την 26η Ιουνίου, δηλαδή σχηματίστηκαν δικογραφίες μόνο για το 12,3% των υποθέσεων.

Τρεις φόνοι σε τρεις ημέρες στη Γιάφα

Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε μία ημέρα, η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε Ισραηλινοί Άραβες σκοτώθηκαν από εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων και επιθέσεις με πυροβόλα όπλα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο 17χρονος Άχμεντ Τζαμπάρι δολοφονήθηκε με σφαίρες ενώ εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στη Γιάφα, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη μνήμη του μαθητή, ο Άμπεντ Αμπού Σιχάντα, πρόεδρος του συμβουλίου μουσουλμάνων στη Γιάφα, έκανε λόγο για τρεις δολοφονίες στην πόλη μέσα σε ισάριθμες ημέρες.

«Τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία», είπε απευθυνόμενος στο συγκινησιακά φορτισμένο πλήθος, υποστηρίζοντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των πολιτικών του Ισραήλ απέναντι στην αραβική κοινότητα.

«Το κράτος πρέπει να πει φτάνει πια»

Για την εβραιοαραβική οργάνωση AJEEC-NISPED, η οποία ενθαρρύνει νέους να δραστηριοποιηθούν στην κοινότητά τους και να συνεχίσουν πανεπιστημιακές σπουδές, η έλλειψη ευκαιριών και κοινωνικοοικονομικών προοπτικών συμβάλλει στην άνθηση των συμμοριών και του λαθρεμπορίου.

«Το κοινωνικό περιβάλλον κάνει τη βία και την εγκληματικότητα καθημερινή πραγματικότητα, αλλά δεν μας καθορίζει», λέει η 19χρονη Μπαγιάν, που συμμετέχει σε πρόγραμμα της οργάνωσης.

Συγγενής της, περίπου 30 ετών, δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες. «Αυτό με έκανε να διερωτηθώ: αξίζει τον κόπο να ζεις σε αυτή τη χώρα, να σπουδάζεις και τελικά να δολοφονείσαι;», αναφέρει.

Η νεαρή θεωρεί ότι η βία που πλήττει την κοινότητά της έχει ρίζες στο αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού, στην αύξηση του κόστους ζωής και στην ανεργία.

«Το κράτος πρέπει επιτέλους να πει “φτάνει πια”. Η βία πρέπει να τελειώσει», τονίζει ο Νατζίμπ Αμπού Μπνάε, στέλεχος της AJEEC-NISPED σε χωριά Βεδουίνων στη Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.

Ο ίδιος εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι όσοι παρασύρονται στα κυκλώματα του εγκλήματος είναι όλο και μικρότεροι σε ηλικία. «Άλλοτε μιλούσαμε για νέους 16 ετών. Σήμερα μιλάμε για 14χρονους και 13χρονους», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ