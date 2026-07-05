Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Τόγκο στις 28 και 29 Ιουνίου, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και υποστήριξης των πληγέντων συνεχίζονται.

Οι βροχές, που διήρκεσαν αρκετές ώρες τη Δευτέρα, είχαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Λομέ.

Ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και βρήκαν καταφύγιο σε γείτονες ή συγγενείς.

Le Togo classé dans "les pays à revenus intermédiaires". Et après ?



Demandez plutôt aux jeunes qui font leurs valises ou qui n'ont plus aucun horizon dans leur pays pour ceux qui ne peuvent pas partir.



La Banque Mondiale l'a annoncé, les autorités s'en réjouissent et surfent… pic.twitter.com/G8qc9v5soa — Nathaniel Olympio (@nathanielolymp) July 4, 2026

Βρίσκονται ακόμη σε «εξέλιξη» επιχειρήσεις «διάσωσης, βοήθειας στον πληθυσμό και στις πλημμυροπαθείς κοινότητες» και στις πληγείσες οικογένειες σε πνεύμα «εθνικής αλληλεγγύης», ανέφερε η κυβέρνηση.

Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών κάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τους κατοίκους περιοχών που έμειναν αλώβητες να δείξουν αλληλεγγύη στους πληγέντες.

«Οι επανειλημμένες πλημμύρες υπενθυμίζουν πόσο επείγον είναι να ξανασκεφτούμε τις πολιτικές αστικοποίησης και βελτίωσης της υγιεινής» των πόλεων, τόνισε η Δυναμική για την Πλειοψηφία του Λαού (DMP, συμμαχία κομμάτων της αντιπολίτευσης και ΜΚΟ), σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Το Τόγκο δεν είναι η μόνη χώρα της περιοχής που θρήνησε νεκρούς εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών. Σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ακτή Ελεφαντοστού και άλλοι 12 στην Γκάνα.

Πηγή: ΑΠΕ