Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συμφωνία για συνάντηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ακριβής ημερομηνία παραμένει υπό διαμόρφωση λόγω του προγράμματος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για να του ευχηθεί για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δύο πλευρές διατηρούν παύση στις συνομιλίες με το Ιράν λόγω των τελετών για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η συνάντηση κρίνεται σημαντική για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος προετοιμάζεται για τις εκλογές του Οκτωβρίου εν μέσω χαμηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση μαζί του στον Λευκό Οίκο, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Τα πάμε περίφημα. Ξέρεις ποιος είναι το αφεντικό. Και εκείνος ξέρει ποιος είναι το αφεντικό» ανέφερε ο Τραμπ μιλώντας στο Axios, αναφερόμενος στη σχέση του με τον Νετανιάχου.

Εφόσον πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά το τετ α τετ τους τον Φεβρουάριο στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει την πρότασή του για σχέδιο πολέμου κατά του Ιράν.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και πως η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι πολύ νωρίς για την επίσκεψη, λόγω του ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

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Τραμπ για Ιράν: «Εκλιπαρούν για συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου σε κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι Ιρανοί «εκλιπαρούν για μια συμφωνία», ωστόσο οι δύο πλευρές αποφάσισαν να κάνουν παύση μίας εβδομάδας στις συνομιλίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελετές για την κηδεία του Χαμενεΐ.

Όπως υποστήριξε, στο μεταξύ καμία πλευρά δεν θα ανοίξει πυρ εναντίον της άλλης.

«Είναι όλοι εκεί. Μία βολή [και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους], αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι εξεπλάγη βλέποντας Ιρανούς να κλαίνε στην κηδεία, καθώς πίστευε ότι ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. «Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα» σχολίασε.

Το τηλεφώνημα για την επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά την Παρασκευή με τον Τραμπ, προκειμένου να του ευχηθεί για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι εκείνες που εγγυώνται την ελευθερία στον κόσμο και πως το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σκιές στη σχέση Τραμπ - Νετανιάχου μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί καλών σχέσεων, τους τελευταίους μήνες αρκετοί άνθρωποι στο περιβάλλον του Τραμπ εμφανίζονται επιφυλακτικοί και απογοητευμένοι από τον Νετανιάχου, κυρίως σε σχέση με το ζήτημα του Ιράν.

«Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σχεδόν σε όλα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το τελευταίο δίμηνο καταγράφηκε απόκλιση ανάμεσα στους στόχους των δύο ηγετών στην εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, αλλά και στα πολιτικά τους συμφέροντα, σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

Ο Τραμπ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη παρά τις αντιρρήσεις του Νετανιάχου, ενώ φέρεται να πίεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο και να αποδεχθεί συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει αρχική αποχώρηση δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον Νετανιάχου, ο οποίος μπαίνει σε προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου, ενώ βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Πηγή: Πρώτο Θέμα