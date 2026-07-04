Εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια Ιρανοί υποστηρικτές του Ισλαμικού καθεστώτος συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πολυήμερης διαδικασίας κηδείας για τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μια τελετή που οι αρχές επιδιώκουν να μετατραπεί σε ισχυρό μήνυμα αποτροπής και αντίστασης προς τη Δύση, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι τελετές πραγματοποιούνται στο τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα Grand Mosalla στην Τεχεράνη, όπου πλήθη πενθούντων, ντυμένων στα μαύρα και κρατώντας ιρανικές σημαίες αλλά και κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν εκδίκηση και δικαιοσύνη στο σιιτικό Ισλάμ, κατέκλυσαν τον χώρο. Οι συγκεντρωμένοι χτυπούσαν τα στήθη τους σε ένδειξη πένθους, ενώ συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «εκδίκηση, εκδίκηση» αντηχούσαν δυνατά.

Ο Χαμενεΐ, που κυβέρνησε το Ιράν για περίπου 37 χρόνια από το 1989, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών κατά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε ισραηλινό πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου. Στο ίδιο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους και μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ αυτών η κόρη του, ο γαμπρός του, η νύφη του και η 14 μηνών εγγονή του, της οποίας το μικρό φέρετρο βρισκόταν εμφανώς εκτεθειμένο στην τελετή.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ, με το μαύρο τουρμπάνι τοποθετημένο επάνω, μαζί με τέσσερα ακόμη φέρετρα συγγενών, τοποθετήθηκαν σε υπερυψωμένη εξέδρα, ενώ χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, αυστηρά διαχωρισμένοι ανά φύλο, συμμετείχαν σε τελετές θρήνου υπό θερμοκρασίες που πλησίαζαν τους 40°C. Σκηνές ομαδικού πένθους, με κραυγές, κλάματα και θρησκευτικούς ύμνους, μεταδόθηκαν ζωντανά από τα κρατικά μέσα.

Αξιωματούχοι της Τεχεράνης υποστηρίζουν ότι οι τελετές μπορεί να κινητοποιήσουν πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην πρωτεύουσα, ενώ η πόλη έχει τεθεί υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων, περιορισμούς μετακίνησης και ακόμη και προσωρινή αναστολή πτήσεων. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες για την αποφυγή συνωστισμού, καθώς υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενα ποδοπατήματα σε μαζικές συγκεντρώσεις.

Η σορός του πρώην ηγέτη αναμένεται να παραμείνει στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες, πριν μεταφερθεί την Τρίτη στην ιερή πόλη Κομ, και στη συνέχεια την Τετάρτη στο γειτονικό Ιράκ, όπου θα πραγματοποιηθούν τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Η ταφή θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του, τη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, κοντά στον τάφο του ιμάμη Ρεζά.

⚡️BREAKING: The Public farewell ceremony for Grand Ayatollah Khamenei has Begun



Approximately 20 million Mourners are expected, and the event could become the Largest funeral in recorded Human History pic.twitter.com/npd6j6ujxu — Iran Observer (@IranObserver0) July 4, 2026

Η τελετή έχει και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται δοκιμασία για τη λαϊκή υποστήριξη προς το καθεστώς μετά από μια περίοδο εσωτερικής δυσαρέσκειας και καταστολής μαζικών διαδηλώσεων. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έκαναν λόγο για «κραυγή εκδίκησης που πρέπει να ακουστεί σε όλο τον κόσμο», ενώ στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο.

Ο διάδοχος του Χαμενεΐ, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει μέχρι στιγμής εκτός δημόσιας θέασης, με τις αρχές να μην έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή του μετά τις επιθέσεις. Η απουσία του τροφοδοτεί εικασίες εντός και εκτός Ιράν, σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας.

Ο πόλεμος που προηγήθηκε της κηδείας διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με περισσότερους από 3.000 νεκρούς στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και πυραυλικά πλήγματα κατά του Ισραήλ, ενώ οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή, επηρεάζοντας χώρες όπως ο Λίβανος και πλήττοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τους τελευταίους μήνες, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση μπορεί να επαναληφθεί. Αναλυτές σημειώνουν ότι η τρέχουσα περίοδος ενισχύει τις πιο σκληροπυρηνικές φωνές στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες τάσσονται υπέρ πιο άμεσης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι τελετές χαρακτηρίζονται επίσης από έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, συνδεδεμένο με την παράδοση του σιιτικού Ισλάμ και το μοτίβο της μαρτυρίας και του πένθους, με τον Χαμενεΐ να παρουσιάζεται από το καθεστώς όχι μόνο ως πολιτικός ηγέτης αλλά και ως θρησκευτική μορφή που συνδέεται με την παράδοση των ιμάμηδων.

Καθώς η πομπή θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, οι αρχές σχεδιάζουν μαζική κινητοποίηση, προσφέροντας μεταφορά, σίτιση και στέγαση για να ενισχύσουν τη συμμετοχή. Το αποτέλεσμα των τελετών θεωρείται κρίσιμο για την εικόνα σταθερότητας του ιρανικού καθεστώτος σε μια από τις πιο τεταμένες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών.

Πηγή: ΕΡΤ