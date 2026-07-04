«Το Ιράν, αντί για πυρηνικά όπλα, ανακάλυψε ένα άλλο όπλο που δεν είναι ασθενέστερο από το πυρηνικό - το Στενό του Ορμούζ», τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Σε αυτό περιστρέφονται οι συζητήσεις - την επίτευξη συμφωνιών για το πώς θα λειτουργεί αυτό το στενό στο μέλλον» σημειώνει.

«Οι ιρανικές αρχές διαθέτουν επίσης ένα ‘’θερμοπυρηνικό όπλο’’ (βόμβα υδρογόνου) - το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Εάν αποκλειστεί, όλες οι μεταφορές πετρελαίου και άλλες μεταφορές θα αποκλειστούν» προειδοποιεί ο Ρώσος αξιωματούχος.

Σημειώνεται ότι το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ (στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας) ελέγχει την πρόσβαση προς τη Διώρυγα του Σουέζ, δηλαδή το βασικό θαλάσσιο μονοπάτι που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη.

Πηγή: CNN