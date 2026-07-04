Ο Πάπας Λέων XIV το Σάββατο προέτρεψε την Ευρώπη να κάνει περισσότερα για την προστασία και την ενσωμάτωσή των μεταναστών, κατά την επίσκεψή του στο νησί Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ένα σημαντικό λιμάνι για εκείνους που ρισκάρουν την επικίνδυνη θαλάσσια διάσχιση από την Αφρική.

Το ταξίδι του στην πρώτη γραμμή της μετανάστευσης ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες της ΕΕ και των ΗΠΑ σε μια περίοδο αυξανόμενης μισαλλοδοξίας και αδιαφορίας. Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών, επέλεξε να γιορτάσει την 4η Ιουλίου, την 250η επέτειο ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα σημείο συγκέντρωσης μεταναστών.

Η επίσκεψη του Λέοντα έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέων κανόνων για τους μετανάστες που επιτρέπουν πολύ ευρύτερες εξουσίες κράτησης και τη δημιουργία κέντρων απέλασης εκτός της Ένωσης.

«Από αυτή την απομακρυσμένη γωνιά της Ευρώπης στη Μεσόγειο Θάλασσα, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πιο καθαρά την κολοσσιαία πρόκληση που θέτει το φαινόμενο της μετανάστευσης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες», είπε ο Λέων σε πλήθη πιστών. Ωστόσο, «η Ευρώπη είναι ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση - σε αυτή την περιοχή - με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, ενσωματώνοντας τις άμεσες προσπάθειες ανακούφισης σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο ικανό να υποδεχθεί, να προστατεύσει, να υποστηρίξει και να ενσωματώσει τους μετανάστες», πρόσθεσε. Θα πρέπει να το κάνει «ενώ ταυτόχρονα θα βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε κανείς να μην αναγκαστεί να μεταναστεύσει», συνέχισε.

Ο 70χρονος Πάπας ξεκίνησε την επίσκεψή του προσευχόμενος στους ανώνυμους τάφους των θυμάτων ναυαγίων. Στη συνέχεια στάθηκε μόνος του στην βραχώδη ακτή του νησιού, χτυπημένος από τον άνεμο καθώς κοίταξε τη θάλασσα, όπου αμέτρητα πλοία μεταναστών έχουν χαθεί στα κύματα στα σύνορα μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Ο Λέων μίλησε με μια οικογένεια μεταναστών, πριν πάρει τα παιδιά από το χέρι και σταθεί μαζί με την έγκυο μητέρα τους στην "Πύλη της Ευρώπης", ένα μνημείο αφιερωμένο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τα πάντα στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.

Ο Πάπας ευχαρίστησε την αλιευτική και τουριστική κοινότητα των 6.000 ανθρώπων «για την αλληλεγγύη που τόσοι πολλοί από εσάς έχετε δείξει», όπως είπς. Επίσης, απέτισε φόρο τιμής σε εκείνους που έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια της διάσχισης, λέγοντας «νιώθουμε την παρουσία τους, η οποία μας προ(σ)καλεί όχι λιγότερο από εκείνη αυτών που έχουν προσγειωθεί σε ανάγκη προσοχής και βοήθειας».

Το 2013, περισσότερα από 360 άτομα πέθαναν στο χειρότερο ναυάγιο του νησιού, και δεκάδες άλλοι έχουν πνιγεί τα χρόνια που ακολούθησαν. Ο Πάπας επισκέφτηκε επίσης το λιμάνι όπου οι άνθρωποι που διασώθηκαν στη θάλασσα φέρνονται σε ασφάλεια, και ευλόγησε μια πλάκα αφιερωμένη στον Πάπα Φραγκίσκο - ο οποίος επέλεξε τη Λαμπεντούζα για το πρώτο του ταξίδι μετά την εκλογή του το 2013.

Η παρουσία του Λέοντα «στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε μια εποχή που η παγκόσμια πολιτική συζήτηση για τη μετανάστευση συχνά πλαισιώνεται γύρω από τα σύνορα και την αποτροπή παρά την προστασία και την κοινή ευθύνη», δήλωσε ο Φιλίππο Ουγκαρό, εκπρόσωπος της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η πιο θανατηφόρα διαδρομή του κόσμου

Η κεντρική διάσχιση της Μεσογείου από τη βόρεια Αφρική είναι η πιο θανατηφόρα διαδρομή μετανάστευσης στον κόσμο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Περίπου 1.330 άτομα πέθαναν ή αγνοούνται προσπαθώντας την πέρυσι, σύμφωνα με τον ΔOM. Περισσότερα από 14.000 άτομα έφτασαν στην Ιταλία κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχώρησαν από τη Λιβύη, σύμφωνα με την υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ. Σχεδόν το 60% από αυτούς έφτασαν στη Λαμπεντούζα.

Πηγή: ΑΠΕ