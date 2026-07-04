Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχει προκαλέσει αυξημένη θνησιμότητα, εκτεταμένες πυρκαγιές και έντονη πίεση στις υποδομές, με τις αρχές σε αρκετές χώρες να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Στη Γαλλία, οι αρχές καταγράφουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, καθώς σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Υγείας, την εβδομάδα της 22ης Ιουνίου, όταν κορυφώθηκε το κύμα καύσωνα, σημειώθηκαν 2.025 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση της τάξης του 30%. Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από εκτεταμένα πύρινα μέτωπα στον νότο της χώρας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Το μέτωπο κοντά στη Μασσαλία έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται σημαντικές. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές καταγράφεται έντονη πίεση στα νοικοκυριά, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν ανεμιστήρες και κλιματιστικά, τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά από τα καταστήματα.

Στην Πορτογαλία, μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της χώρας απειλεί να καταστρέψει ολοσχερώς προστατευόμενη δασική περιοχή, με περισσότερους από 900 πυροσβέστες να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της. Η χώρα δοκιμάζεται από παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς.

Ανησυχητική είναι η εικόνα και στο Βέλγιο, το οποίο βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία του. Οι αρχές αναφέρουν ότι μέσα σε διάστημα 11 ημερών καύσωνα καταγράφηκε αύξηση της θνησιμότητας κατά 39%, γεγονός που αποδίδεται στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και στη διάρκεια του φαινομένου.

Οι υγειονομικές αρχές σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες προειδοποιούν ότι τα επαναλαμβανόμενα και εντεινόμενα κύματα καύσωνα συνιστούν πλέον σταθερό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Πηγή: ΕΡΤ