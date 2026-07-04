Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.

"Η απόπειρα (του Ουκρανού προέδρου) Β. Ζελένσκι να καταστρέψει πολιτικές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα μείνει χωρίς την ενδεδειγμένη απάντηση εκ μέρους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων", λέει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου, όπου προσθέτει πως κατέρριψε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης 494 ουκρανικά ντρόουν και πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ