Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία. Ωστόσο, ήδη 22.000 στρέμματα γης στην παραθαλάσσια περιοχή της Καταλονίας έχουν μετατραπεί σε στάχτες.

«Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετώπου της πυρκαγιάς και διατηρούν τον στόχο σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται για σήμερα το μεσημέρι», ανέφερε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, πλησίον της Ζιρόνας, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

Blusvliegtuigen aan de Costa Brava vliegen af en aan. Ze landen in de zee voor Calonge beach, nemen water en gaan 25 km. verderop de brand blussen.

Wat de mens allemaal heeft bereikt in de geschiedenis, daar sta je toch wel even bij stil als je deze technologie ziet overvliegen.… pic.twitter.com/r6u9XOm6uF — Michael Verstraeten (@MichaelVerstrae) July 4, 2026

«Η φωτιά, που πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια, έχει κάψει περίπου 22.000 στρέμματα δασικής κυρίως βλάστησης», διευκρινίζει η πυροσβεστική αρχή, προσθέτοντας πως έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε επτά κοινότητες της περιοχής.

«Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή», επισημαίνουν οι πυροσβέστες.

Περίπου 400 πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Νταβίντ Μπορέλ, «προτεραιότητα παραμένει η προστασία του πληθυσμού».

Πηγή: Πρώτο Θέμα