Σταθερό στο 14,3% παρέμεινε το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η καταναλωτική δαπάνη και το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκαν με σχεδόν τον ίδιο ρυθμό, κατά 0,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε από 8,6% σε 8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Eurostat αναφέρει ότι η μείωση καταγράφηκε καθώς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,7%.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, το μερίδιο κερδών των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε από 39,7% σε 38,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μείωση καταγράφηκε καθώς η αποζημίωση των εργαζομένων, δηλαδή οι μισθοί και οι εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές, μαζί με τους φόρους επί της παραγωγής μείον τις επιδοτήσεις, αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 0,9%.

Παράλληλα, το ποσοστό επενδύσεων των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από 21,7% σε 22,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 0,9%.

Η Eurostat αναφέρει ότι οι κορυφώσεις που παρατηρούνται το δεύτερο τρίμηνο του 2019, το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020 συνδέονται με μεγάλες εισαγωγές προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες αντανακλούν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη δημοσίευση των εποχικά διορθωμένων τριμηνιαίων ευρωπαϊκών τομεακών λογαριασμών της Eurostat.

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Πηγή: ΚΥΠΕ