Κυρώσεις σε έξι Ρώσους επιστήμονες και ερευνητές επέβαλε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ. Πρόκειται για επιστήμονες που συμπράττουν στην ανάπτυξη χημικών όπλων, μεταξύ των οποίων η επιβατιδίνη, η τοξίνη που εντοπίστηκε σε δείγματα από το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι μετά τον θάνατό του στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ρωσικό απομακρυσμένο σημείο κράτησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου που αφορά τις κυρώσεις αυτές, η δηλητηρίαση με επιβατιδίνη κρίθηκε εξαιρετικά πιθανή αιτία θανάτου του Ρώσου αντιφρονούντα.

Οι κυρωθέντες είναι στέλεχη και ερευνητές του στρατιωτικού τομέα, με άμεση συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη χημικών ουσιών για στρατιωτική χρήση. Ανάμεσα στους στόχους των νέων μέτρων περιλαμβάνονται ο Ιγκόρ Μπάμπκιν, επικεφαλής του εργαστηρίου του Signal Scientific Centre, όπου διεξήχθησαν έρευνες και δημοσιεύθηκαν μελέτες για την σύνθεση της επιβατιδίνης, συμβάλλοντας στη μετατροπή της σε χημικό όπλο. Επίσης, η Ιρίνα Ντερεβιάγκινα, χημική αναλύτρια στο Κρατικό Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας και Τεχνολογίας, κεντρικό στέλεχος του ρωσικού προγράμματος χημικών όπλων, και ο Μιχαήλ Γκουτσαλιούκ, επικεφαλής του τμήματος οργάνωσης επιστημονικής εργασίας και κατάρτισης επιστημονικού προσωπικού στη Στρατιωτική Ακαδημία Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας.

Τα μέτρα που αποφάσισαν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων, άμεσης ή έμμεσης, υπέρ των κυρωθέντων, καθώς και απαγόρευση εισόδου και διαμονής στην ΕΕ για τα φυσικά πρόσωπα. Με τις σημερινές αποφάσεις, ο κατάλογος των κυρωθέντων για την χρήση και διάδοση χημικών όπλων ανέρχονται πλέον σε 31 άτομα και 6 νομικές οντότητες.

Με αυτή της την απόφαση, η ΕΕ επανβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να καταπολεμά την διάδοση και χρήση χημικών όπλων, καθώς και να υποστηρίζει τις διατάξεις της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και την Καταστροφή τους.

Στις 22 Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε με τα Συμπεράσματα του τη χρήση χημικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την ως αποκλειστικά απαράδεκτη και απειλή για την ασφάλεια όλων, ενώ στις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους υιοθετήθηκε το νομικό πλαίσιο για τα περιοριστικά μέτρα εναντίον της διάδοσης χημικών όπλων. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν την Παρασκευή, ισχύουν μέχρι 16 Οκτωβρίου 2026, με δυνατότητα ανανέωσης ή τροποποίησης του καταλόγου κυρώσεων ανά πάσα στιγμή. Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Επισήμια Εφημερίδα της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ