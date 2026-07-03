Η Κομισιόν ενέκρινε την Παρασκευή τα αναθεωρημένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας, καθώς και εθελοντικό πρότυπο υποβολής εκθέσεων για μικρότερες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας καλύπτουν θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προστίθεται πως τα πρότυπα παρέχουν σε επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς πληροφορίες για την κατανόηση των κινδύνων βιωσιμότητας στους οποίους εκτίθενται οι επιχειρήσεις, καθώς και των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητές τους στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα που εγκρίθηκαν έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας, παράλληλα, υψηλής ποιότητας δημοσιοποιήσεις στοιχείων.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η αναθεώρηση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων απλούστευσης Omnibus I, η οποία εξορθολογίζει το πλαίσιο υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας στην ΕΕ και περιορίζει τον αριθμό των εταιρειών που υπάγονται στην Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αναθεωρημένα πρότυπα είναι συντομότερα και σαφέστερα, εισάγουν νέες ευελιξίες και απλοποιούν βασικές διαδικασίες.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι μειώνουν τον αριθμό των υποχρεωτικών σημείων δεδομένων κατά περισσότερο από 60% και τον συνολικό αριθμό των σημείων δεδομένων κατά περισσότερο από 70%.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την Κομισιόν, αναμένεται να μειώσουν το κόστος υποβολής εκθέσεων κατά περισσότερο από 30% ανά επιχείρηση, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για μείωση κατά 25% του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές εισηγήσεις της EFRAG, οι οποίες βασίστηκαν στις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών που συγκεντρώθηκαν την άνοιξη του 2025 και στη δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων της EFRAG το καλοκαίρι του 2025.

Η Κομισιόν προτείνει, επίσης, στοχευμένες προσαρμογές για περαιτέρω ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου, χωρίς, όπως σημειώνει, να υπονομεύονται οι στόχοι πολιτικής της Οδηγίας για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας. Για τον σκοπό αυτό ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερομένων μέσω της διαδικασίας «Have Your Say» κατά τη διάρκεια της φετινής άνοιξης.

Το εθελοντικό πρότυπο υποβολής εκθέσεων παρέχει ενιαίο και αναλογικό πλαίσιο αναφοράς για τις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το πρότυπο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις αυτές να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα αιτήματα για πληροφορίες βιωσιμότητας από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θεσπίζει ανώτατο όριο απαιτήσεων για την αλυσίδα αξίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες που υπάγονται στην Οδηγία δεν θα μπορούν να απαιτούν από επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας τους να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από όσες προβλέπονται στο εθελοντικό πρότυπο.

Σημειώνεται ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας και η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση του εθελοντικού προτύπου, θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλεγχο.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ελέγχου διάρκειας δύο μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη δύο μήνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ