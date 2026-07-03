Ερυθρά Αγγελία για μια Ουκρανή υπήκοο, ονόματι Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, η οποία καταζητείται για φερόμενη εμπλοκή στην απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εξέδωσε η Interpol.

Η ειδοποίηση της Διεθνούς Οργάνωσης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του οργανισμού το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια είναι 39 ετών. Γεννήθηκε στην Ουκρανία και έχει ουκρανική υπηκοότητα. Η καταζητούμενη φέρει τατουάζ στο δεξί της χέρι και μιλά γερμανικά.

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The main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, Interpol reports.



According to investigators, she disguised herself as a man, left a bag with explosives near Yermolaev's house, and remotely… https://t.co/jaVONVZ2tD pic.twitter.com/vobErRIKYz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026

Όπως αναφέρεται, οι αρχές την αναζητούν για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων «απόπειρα ανθρωποκτονίας», «εγκληματική πρόθεση τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο» και «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro σημείωσε ότι την έρευνα έχει αναλάβει η εισαγγελία του Μονακό, ενώ σε προηγούμενο δημοσίευμά της ανέφερε ότι η Μπερεζόφσκαγια ζει στη Γερμανία.

«Οπλισμένη και επικίνδυνη»

Πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα, αναφέρονταν στη βασική ύποπτη για την έκρηξη της βόμβας στο Μονακό, μια γυναίκα από την Ουκρανία που χαρακτηρίζεται «οπλισμένη και επικίνδυνη».

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η ύποπτη για την επίθεση είναι μία Ουκρανή περίπου 30 ετών, η οποία εμφανίζεται ως κάτοικος Γερμανίας. «Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της υπόπτου, για την οποία από απόψε θα εκδοθεί και Ερυθρά Αγγελία της Interpol», δήλωσε.

Πηγή κοντά στην έρευνα ανέφερε ότι η γυναίκα φέρεται να «επιχείρησε να μοιάζει με άνδρα» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο αναγνωρίστηκε από μάρτυρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιθανόν διαφεύγει μαζί με συνεργούς της στην Ιταλία, χωρίς να αποκλείεται να έχει φτάσει ακόμη και στα Βαλκάνια.

Η βασική ύποπτη φέρεται να είχε στόχο τον 58χρονο δισεκατομμυριούχο Βαντίμ Γερμολάεφ, τη 46χρονη σύντροφό του Άννα Νασόμπινα και τον 13χρονο γιο τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Η γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, καταγράφηκε από κάμερες έξω από το «Sun’s Palace», το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών που ανήκει στον Γερμολάεφ.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 στην είσοδο του κτιρίου, όταν ένα εγκαταλελειμμένο σακίδιο εξερράγη, αφού η γυναίκα φέρεται να ενεργοποίησε τον μηχανισμό μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η Νασόμπινα υπέστη ακρωτηριασμό και στα δύο της πόδια μετά την έκρηξη, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Γερμολάιεφ τραυματίστηκαν σοβαρά από θραύσματα και εγκαύματα.

Μπήκε στη Γαλλία και από εκεί, έφυγε για Ιταλία

«Η βασική ύποπτη αναγνωρίστηκε από μάρτυρα. Πρόκειται για μία Ουκρανή περίπου 30 ετών», ανέφερε πηγή της έρευνας. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν τη γυναίκα, που φορούσε μαύρο καπέλο, να διαφεύγει πεζή προς τη Γαλλία, περνώντας τα σύνορα όπου δεν υπάρχουν σημεία ελέγχου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κινήθηκε προς τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιταλία. «Είναι οπλισμένη και επικίνδυνη και εκτιμάται ότι βρίσκεται μαζί με συνεργούς. Πρέπει να προσεγγιστεί με εξαιρετική προσοχή», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι δικαστικές αρχές σε Γαλλία και Μονακό έχουν ξεκινήσει έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας», «τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση» και «εγκληματική συνωμοσία».

Οι κάμερες είχαν καταγράψει για πρώτη φορά την ύποπτη στην περιοχή το πρωί της Δευτέρας, πριν επιστρέψει αργότερα για να τοποθετήσει τη βόμβα. Οι αρχές εκτιμούν ότι βρισκόταν σε απόσταση περίπου 12 μέτρων όταν ενεργοποίησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Έχει αναρρώσει ο 13χρονος και καταθέτει

Ο τραυματισμένος γιος του ζευγαριού έχει αναρρώσει γρήγορα και ήδη καταθέτει στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. «Τους περιγράφει ακριβώς τι είδε, αν και προφανώς οι αναμνήσεις του είναι θολές», ανέφερε πηγή ασφαλείας. «Φαίνεται πως η μητέρα του δέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης, ενώ εκείνος υπέστη σχετικά ελαφρά εγκαύματα και τραύματα από θραύσματα».

Η Άννα Νασόμπινα έχει περιγραφεί ως σύντροφος του Γερμολάεφ. Είναι Ουκρανή υπήκοος από την πόλη Ντνίπρο, από όπου κατάγεται και ο ίδιος, ενώ περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στην Αγγλία.

Η ίδια δηλώνει ότι έχει βάση το Λονδίνο και από το 2023 εμφανίζεται ως διευθύντρια της Wycombe Square Investments LLP, ενώ διαμένει συχνά στο Μονακό, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι κόρη πρώην υψηλόβαθμου εισαγγελικού λειτουργού της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ και έχει σπουδάσει Νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ντνιπροπετρόφσκ και στη συνέχεια σε διεθνές ινστιτούτο διοίκησης, πριν εγκατασταθεί στο Λονδίνο.

Η Νασόμπινα είναι επίσης συνιδρύτρια του Club Eclectique, μιας ιδιωτικής λέσχης μελών με πολιτιστικό και λογοτεχνικό χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε το 2016 και έχει παρουσία στο Λονδίνο και το Μονακό.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η ύποπτη χρησιμοποίησε πιθανότατα ένα λεγόμενο «burner phone», δηλαδή ένα φθηνό κινητό μίας χρήσης που αγοράζεται χωρίς ταυτοποίηση και χρησιμοποιείται συχνά για εγκληματικές ενέργειες πριν εγκαταλειφθεί.

Ο εισαγγελέας Στεφάν Τιμπό δήλωσε: «Προσπαθούμε να συλλάβουμε την ύποπτη». Ελικόπτερα της αστυνομίας και του γαλλικού στρατού με προβολείς, καθώς και drones, συμμετέχουν στις έρευνες που συνεχίζονται από την ημέρα της επίθεσης.

Αν και υπάρχουν θεωρίες περί πιθανής εμπλοκής της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, η επικρατέστερη εκδοχή των ερευνητών αυτή τη στιγμή είναι ότι πρόκειται για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» από εγκληματικά δίκτυα.

Η έκρηξη αποτελεί την πρώτη επίθεση αυτού του είδους στο Μονακό, έναν από τους πιο γνωστούς φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο, που θεωρείται ουδέτερο και ιδιαίτερα ασφαλές έδαφος.

«Είχε εχθρούς, ζούσε στο όριο»

Ο Γερμολάεφ φέρεται να είχε αποκτήσει πολλούς εχθρούς όλα αυτά τα χρόνια και ένας από τους λόγους που μετακόμισε στο Μονακό ήταν η ασφάλεια που πίστευε ότι του προσέφερε. Ο Ουκρανός επιχειρηματίας Σεγιάρ Κουρσούτοφ, φίλος του Γερμολάεφ, δήλωσε στη Le Monde ότι ο δισεκατομμυριούχος είχε «εμμονή με την ασφάλεια». «Ο Βαντίμ ζούσε στην κόψη του ξυραφιού», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια, μεταξύ αυτών οικονομικές διαφορές, οργανωμένο έγκλημα και πιθανές συγκρούσεις που συνδέονται με το επιχειρηματικό παρελθόν του Γερμολάεφ.

Ο ίδιος, όπως πολλοί ολιγάρχες που απέκτησαν περιουσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει κατά καιρούς βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες αρνείται.

Σύμφωνα με αναφορές, ζει στο Μονακό από το 2021. Το 2019 εγκατέλειψε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 του επιβλήθηκαν προσωπικές κυρώσεις από το Κίεβο.

Η Γαλλία συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της υπόπτου. Συνεργάτης του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέφερε ότι η αστυνομία εργάζεται για «να βρει τη δράστιδα, η οποία έχει διαφύγει».

Πηγή: Πρώτο Θέμα