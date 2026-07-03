Το πρόσωπο που είναι ύποπτο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ είναι μια γυναίκα από την Ουκρανία που είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό Μοργκάν Ρεϊμόν στη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν πως «δεν έδρασε μόνη της».

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε νωρίτερα από την Ιντερπόλ ως η «Αναστασία Μπερεζόφσκα», 39 ετών, η οποία καταζητείται από τις αρχές του Μονακό για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, συνωμοσία».

Όπως εξήγησε ο Ρεϊμόν, «ο τελευταίος γνωστός τόπος διαμονής» της υπόπτου ήταν στη Γερμανία, ενώ πρόσθεσε ότι αφού τοποθέτησε το δέμα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία του Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ διέφυγε στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ιταλία με αυτοκίνητο που είχε ενοικιάσει.

Παράλληλα ο Ρεϊμόν επεσήμανε ότι η αστυνομία αναζητεί τυχόν συνεργούς της γυναίκας -- καθώς η αλληλουχία των γεγονότων «φαίνεται να υποδηλώνει ότι το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν έδρασε μόνο του»-- όπως και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να έδωσαν εντολή για την επίθεση.

Οι αρχές του Μονακό εξακολουθούν να μην επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.







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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





