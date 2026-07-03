Μία γυναίκα από την Ουκρανία καταζητείται στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ στο Μονακό, σύμφωνα με την ερυθρά αγγελία που εξέδωσε σήμερα η Ιντερπόλ.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η "Αναστασία Μπερεζόφσκα", 39 ετών, η οποία καταζητείται από τις αρχές του Μονακό για "απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, συνωμοσία", όπως αναφέρει η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, το αντίστοιχο του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Νωρίτερα δικαστική πηγή του Μονακό είχε δηλώσει στο Reuters ότι το πρόσωπο που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση της Δευτέρας είναι μία γυναίκα η οποία έχει εντοπιστεί στη Γερμανία.

Οι αρχές του Μονακό δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ