Οι αρχές του Μονακό ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι έχουν ταυτοποιήσει ένα ύποπτο πρόσωπο στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ και έχουν εκδώσει εις βάρος του ένταλμα σύλληψης.

«Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του υπόπτου, που θα αποτελέσει αντικείμενο ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ απόψε», πρόσθεσε η εισαγγελία του Μονακό.

Σύμφωνα με δύο γαλλικά μέσα ενημέρωσης, την εφημερίδα Figaro και τον σταθμό BFMTV, το ύποπτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε, το οποίο οι ερευνητές είδαν με το κεφάλι καλυμμένο με ένα μαύρο καπέλο σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, πιστεύεται ότι είναι μια γυναίκα που προσποιούνταν τον άνδρα.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό δεν έχει δώσει διευκρινίσεις σχετικά στην ανακοίνωσή του, αλλά έχει ανακοινώσει τη διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου σήμερα στις 11:30 (τοπική ώρα).

Ο Τιμπό χαιρέτισε «την ποιότητα της εργασίας» της αστυνομίας του Μονακό και την «αποτελεσματική διεθνή ποινική συνεργασία, τόσο την αστυνομική όσο και τη δικαστική», χάρη στην οποία κατέστη δυνατή «η ταυτοποίηση σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα του ατόμου που είναι ύποπτο ως ο δράστης των πράξεων».



Διαβάστε επίσης: Βόμβα στο Μονακό: Κύπριος υπήκοος o Ουκρανός που έγινε στόχος της επίθεσης

Το βράδυ της Δευτέρας ένα άτομο ντυμένο με ανοιχτόχρωμο παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και καπέλο άφησε ένα δέμα στην είσοδο ενός μικρού κτιρίου, κοντά στα σύνορα του πριγκιπάτου με τη Γαλλία. Αμέσως μετά βγήκε έξω και κατευθύνθηκε στη Μποσολέιγ, μια κοντινή γαλλική κοινότητα.

Λίγο αργότερα, εξερράγη βόμβα στο χολ της εισόδου, τη στιγμή που τα τρία θύματα επέστρεφαν στο κτίριο.

Οι αρχές του Μονακό δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ κατοικεί στο Μονακό τουλάχιστον από το 2021. Από τον Δεκέμβριο του 2023 του έχουν επιβληθεί κυρώσεις, κατόπιν απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, την οποία επικύρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ο γιος του επιχειρηματία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παίδων Lenval στη Νίκαια, ενώ οι δύο ενήλικες στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης. Ήδη από την Τετάρτη ο άνδρας είναι εκτός κινδύνου, όμως η κατάσταση της γυναίκας παραμένει κρίσιμη και δεν έχει σταθεροποιηθεί.



Διαβάστε επίσης: Μονακό: Κατέθεσε ο έφηβος τραυματίας στην επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ