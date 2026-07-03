Ο καύσωνας στην Ευρώπη θέτει υπό αμφισβήτηση την υπόθεση ότι τα θερμά καλοκαίρια συνεπάγονται αύξηση στις πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών με έρευνες να δείχνουν ότι οι καταναλωτές ρέπουν λιγότερο προς την απόλαυση μιας παγωμένης μπίρας ή ενός Aperol Spritz όταν κάνει υπερβολική ζέστη.

Κατά μέσον όρο, οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών αυξάνονται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, όριο που όμως αν ξεπεραστεί μειώνεται η θετική επίδραση, διαπίστωσαν ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zurich) και το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Η επίδραση του ποτού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και είναι λιγότερο έντονη σε ήδη ζεστά κλίματα, όπως τονίζεται στην έρευνα αυτή του Μαρτίου, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ από το 2006 ως το 2023.

"Σε γενικές γραμμές ο ζεστός καιρός είναι καλός για την κατανάλωση. Αλλά υπάρχει και ένα ανώτατο όριο...πέραν του οποίου είναι απλώς δυσάρεστα ζεστά", λέει ο Μάρτεν Λόντεβιτς, πρόεδρος της εταιρείας έρευνας της αγοράς ποτών IWSR και προσθέτει ότι αυτό αντιστρέφει την τάση για κάποιους καταναλωτές.

Ο καύσωνας αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη, ο οποίος ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ήταν ο σφοδρότερος που έχει καταγραφεί στην ήπειρο, προκαλώντας χιλιάδες πλεονάζοντες θανάτους και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας, δημιουργώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας και καταστρέφοντας υποδομές.

Οι ευρωπαϊκές αρχές υγείας έχουν ανακοινώσει ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν το αλκοόλ, το οποίο αυξάνει την αφυδάτωση και την θερμοκρασία του σώματος.

Η κατανάλωση αλκοόλ και η πώλησή του στα καταστήματα απαγορεύτηκαν για ένα μικρό διάστημα στο Παρίσι.

"Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον ζεστό καιρό και στην ακραία ζέστη", εξηγεί ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της Carlsberg Κρίστιαν Χένινγκσεν, προθέτοντας ότι η ακραία ζέστη μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές να μείνουν μέσα στα σπίτια τους αντί να βγουν για ποτό.

Η δανέζικη ζυθοποιία επικεντρώνεται στην προσφορά περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, όπως είναι οι μπίρες χωρίς αλκοόλ ή τα αναψυκτικά, εν μέρει για να μπορούν να προσαρμόζονται σε τέτοιες αλλαγές, δηλώνει ο Χένινγκσεν στο Reuters.

Κορυφαίοι ζυθοποιοί, όπως η Anheuser-Busch InBev, έχουν στο παρελθόν κατηγορήσει τις χαμηλότερες ή υψηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες για τα απογοητευτικά έσοδά τους στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν δηλαδή οι καταναλωτές στρέφονται συνήθως σε ελαφρύτερα και πιο δροσιστικά ποτά όπως η μπίρα.

Ο Σπύρος Μαλανδράκης, αναλυτής της αγοράς αλκοολούχων ποτών στην πολυεθνική εταιρεία Euromonitor International, λέει ότι περισσότερα κύματα ακραίας ζέστης θα μπορούσαν να έχουν ανάμεικτες επιπτώσεις για εκείνους που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των ποτών.

Εκτός του ότι ωθούν κάποιους στο να πίνουν λιγότερο οι καύσωνες μπορούν να πλήξουν τις οικονομίες και την αγοραστική δύναμη αλλά και την γεωργία αυξάνοντας τα κόστη παραγωγής των αλκοολούχων ποτών, εξηγεί.

Ο Μαλανδράκης προέβλεψε πάντως ότι κάποιοι θα πιουν περισσότερο σε έναν κόσμο που "νιώθει ότι κυριολεκτικά φλέγεται".

Η Υπηρεσία της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus ανακοίνωσε ότι οι καύσωνες θα γίνουν συχνότεροι και εντονότεροι ενώ επιστήμονες έχουν πει ότι ο καύσωνας στην Ευρώπη θα ήταν σχεδόν αδύνατος χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία την θερμαίνει με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ