Περιοχές της Ευρώπης όπου κατοικούν 410 εκατ. άνθρωποί βίωσαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του κύματος καύσωνα στις 15 με 30 Ιουνίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά το κύμα καύσωνα του 2003, 320 εκατ. άνθρωποι είχαν βιώσει αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας) από την 1η έως την 17η Αυγούστου, όπως υπολόγισε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση τις μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες του ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την ξηρασία και τα στοιχεία για τον πληθυσμό από το Joint Research Center.

Στα τέλη Ιουνίου 2026, κάποια στιγμή στη διάρκεια του κύματος καύσωνα, θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου είχαν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού στη μητροπολιτική Γαλλία και πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού στην Ισπανία και την Ιταλία.

Ο καύσωνας αυτός εξαπλώθηκε από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ουκρανία, περνώντας από τα Βαλκάνια και τη Γερμανία.

Στην Ισπανία, σε μια περιοχή γύρω από την πόλη Λέριδα (Καταλονία), οι 35 βαθμοί Κελσίου ξεπεράστηκαν τουλάχιστον για 16 συνεχείς ημέρες, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου.

Ευρύτερα, οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 35°C τουλάχιστον 10 φορές στη διάρκεια του καύσωνα για σχεδόν 50 εκατ. κατοίκους στην Ευρώπη: 18 εκατ. στην κεντρική και νότια Γαλλία, περισσότερους από 15 εκατ. στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική Ισπανία και 12 εκατ. στη βόρεια Ιταλία, κυρίως στην κοιλάδα του Πάδου.

Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, και για τον μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ