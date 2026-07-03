Η ομοσπονδιακή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας (BfV) χαρακτηρίζει εκ νέου την Τουρκία ως έναν από τους βασικούς κρατικούς παράγοντες που διεξάγουν δραστηριότητες κατασκοπείας, άσκησης παράνομης πολιτικής επιρροής και διακρατικής καταστολής στο γερμανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nordic Monitor, στην ετήσια έκθεσή της για το 2025, η BfV τοποθετεί την Τουρκία στην ίδια κατηγορία με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ξένες κυβερνήσεις επιχειρούν να επηρεάσουν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία της Γερμανίας μέσω δικτύων της διασποράς, θρησκευτικών οργανώσεων και πολιτικών φορέων.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προειδοποιεί στον πρόλογο της έκθεσης ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Γερμανία και την Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, επισημαίνοντας ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών στοχοποιούν ολοένα και περισσότερο αντιφρονούντες και μέλη κοινοτήτων της διασποράς.



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Στο μικροσκόπιο το φιλοερντογανικό UID

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Union of International Democrats (UID)>, την οποία η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών περιγράφει ως βασικό όχημα πολιτικής επιρροής της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η UID επιδιώκει να επηρεάζει την τουρκική διασπορά, να περιθωριοποιεί επικριτές της τουρκικής κυβέρνησης και να προωθεί τις πολιτικές θέσεις της Άγκυρας στο γερμανικό πολιτικό περιβάλλον.

Παρακολούθηση ισλαμιστικών και ακραίων οργανώσεων

Η έκθεση εξετάζει επίσης τη δράση οργανώσεων τουρκικής προέλευσης που συνδέονται με τον ισλαμισμό ή τον πολιτικό εξτρεμισμό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κίνημα Milli Görüş, η τουρκική Hizbullah (διαφορετική από τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ), καθώς και οργανώσεις που συνδέονται με ακραίες ισλαμιστικές ιδεολογίες.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν οργανώσεις της τουρκικής άκρας Αριστεράς, όπως οι DHKP-C, MLKP και TKP/ML, οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση, χρησιμοποιούν τη Γερμανία για χρηματοδότηση, στρατολόγηση και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Αναφορά σε PKK και «Γκρίζους Λύκους»

Η BfV αφιερώνει σημαντικό μέρος της έκθεσης στη δράση του PKK, το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η οργάνωση χρησιμοποιεί τη χώρα ως βασικό κέντρο συγκέντρωσης χρημάτων, στρατολόγησης και οργάνωσης κινητοποιήσεων.

Ταυτόχρονα, παρακολουθείται στενά και το υπερεθνικιστικό κίνημα «Γκρίζοι Λύκοι» (Ülkücü), το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση, διαδίδει αντισημιτικές και ρατσιστικές θέσεις κατά Κούρδων και Αρμενίων, προωθώντας ακραίο τουρκικό εθνικισμό.

Στο στόχαστρο και το κίνημα Γκιουλέν

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT) διατηρεί δίκτυο πληροφοριοδοτών και επιχειρησιακών στελεχών στη Γερμανία, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα που η Άγκυρα θεωρεί απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Μεταξύ των στόχων, σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία πληροφοριών, περιλαμβάνονται όχι μόνο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το PKK, αλλά και μέλη του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο Ερντογάν.

Η έκθεση καταλήγει ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, αξιοποιώντας διπλωματική κάλυψη, ψηφιακή παρακολούθηση και συντονισμένες εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέρουν πολιτικές συγκρούσεις άλλων χωρών στο γερμανικό έδαφος, γεγονός που ωθεί το Βερολίνο να επανεξετάσει το πλαίσιο εθνικής ασφάλειας.