Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν ως «αηδιαστικές» και «εγχειρίδιο υποκίνησης σε γενοκτονία».Σε ανάρτησή του στο X, ο Σάαρ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι αηδιαστικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν αποτελούν εγχειρίδιο υποκίνησης σε γενοκτονία.

Η αποανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού ως “αφόρητο βάρος” είναι η κλασική, φρικτή γλώσσα των χειρότερων εξολοθρευτικών καθεστώτων της ιστορίας.

Ο πολιτισμένος κόσμος και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ της Τουρκίας οφείλουν να καταδικάσουν ρητά αυτή την ξεκάθαρη έκκληση για εξάλειψη του Ισραήλ.»

Turkish FM @HakanFidan’s sickening words are textbook incitement to genocide.



Dehumanizing the Jewish people as an "unbearable burden" is the classic, horrific language of history’s worst eliminationist regimes.



The civilized world and Turkey's NATO allies must unequivocally… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 2, 2026

Οι δηλώσεις του Φιντάν έγιναν σε συνέντευξή του στο CNN Türk, λίγο μετά την ιστορική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το Ισραήλ δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τουρκίας… Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει, με τις πολιτικές και τη νοοτροπία τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό…»

Κάλεσε μάλιστα σε διεθνείς κυρώσεις κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το «πρόβλημα για όλη την ανθρωπότητα».





Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



Israel is not just Türkiye's problem, nor is it solely President Erdogan's issue. The only difference is that President Erdogan is the one openly saying that what is wrong is wrong. That is a separate matter, and it is something humanity… pic.twitter.com/kwAcOogJZO — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026





Διαβάστε επίσης: Σκληρή επίθεση Φιντάν κατά Ισραήλ: «Έχει γίνει βάρος για όλη την ανθρωπότητα»