Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν ως «αηδιαστικές» και «εγχειρίδιο υποκίνησης σε γενοκτονία».Σε ανάρτησή του στο X, ο Σάαρ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι αηδιαστικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν αποτελούν εγχειρίδιο υποκίνησης σε γενοκτονία.

Η αποανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού ως “αφόρητο βάρος” είναι η κλασική, φρικτή γλώσσα των χειρότερων εξολοθρευτικών καθεστώτων της ιστορίας.

Ο πολιτισμένος κόσμος και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ της Τουρκίας οφείλουν να καταδικάσουν ρητά αυτή την ξεκάθαρη έκκληση για εξάλειψη του Ισραήλ.»

Οι δηλώσεις του Φιντάν έγιναν σε συνέντευξή του στο CNN Türk, λίγο μετά την ιστορική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το Ισραήλ δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τουρκίας… Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει, με τις πολιτικές και τη νοοτροπία τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό…»

Κάλεσε μάλιστα σε διεθνείς κυρώσεις κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το «πρόβλημα για όλη την ανθρωπότητα».



Διαβάστε επίσης:  Σκληρή επίθεση Φιντάν κατά Ισραήλ: «Έχει γίνει βάρος για όλη την ανθρωπότητα»

 