Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του χωριού Σαχίνη στη Δυτική Θράκη είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Parti) στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του AK Parti, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνάντησή τους με την κομματική αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνώντος AK Parti, αντιπροσωπεία με επικεφαλής την πρόεδρο της Γυναικείας Οργάνωσης του κόμματος και βουλευτή Κωνσταντινούπολης, Τούμπα Ισίκ Ερτζάν, πραγματοποίησε επίσκεψη στο χωριό Σαχίνη, στο πλαίσιο περιοδείας στη Δυτική Θράκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνδέθηκε τηλεφωνικά και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού.

Το μήνυμα του Ερντογάν

Κατά την τηλεφωνική του παρέμβαση, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε τη χαρά του για την πραγματοποίηση της συνάντησης με την αντιπροσωπεία του AK Parti.

«Στους αδελφούς μου από το χωριό Σαχίνη της Δυτικής Θράκης στέλνω από την Άγκυρα τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και τον σεβασμό μου. Ιδιαίτερα, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας Τουγμπά μάς έχει κάνει πολύ χαρούμενους».



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