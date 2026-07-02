Με νέα επίθεση κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για την προστασία τους χωρίς, όπως είπε, να αποκομίζει κανένα όφελος.

Λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει τη γνωστή κριτική του προς τους συμμάχους, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ σηκώνουν δυσανάλογο οικονομικό βάρος για τη Συμμαχία, δαπανώντας περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διέθεσαν 999 δισ. δολάρια την περίοδο 2014-2025, έναντι 90,5 δισ. δολαρίων της Βρετανίας, 66,5 δισ. της Γαλλίας, 48,4 δισ. της Ιταλίας και 44,3 δισ. της Πολωνίας, προκειμένου «να τους προστατεύουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό».

Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση «γελοία».

Έπειτα από τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ προς τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να ανεβάσει τον στόχο στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Όταν η Μαδρίτη διαφώνησε με την απόφαση, ο Τραμπ απείλησε να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία και κάλεσε το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στη Συμμαχία.







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Η Άγκυρα ετοιμάζεται για τη Σύνοδο ΝΑΤΟ και την υποδοχή Τραμπ





Πηγή: skai.gr