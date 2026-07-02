Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τους ηγέτες των κρατών-μελών να αναμένεται να συναντηθούν στις 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από μια αποστολή περίπου 1.000 ατόμων.

Από τις 7 Ιουλίου, αμερικανικά αεροσκάφη αναμένεται να προσγειώνονται διαδοχικά στην Άγκυρα, μεταφέροντας το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα οχήματα ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου.

Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία και να γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο πρόεδροι προβλέπεται να έχουν αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών τους. Δεν αποκλείεται επίσης να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κατά το δημοσίευμα, στην Άγκυρα αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της έγκρισης της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN, με την τουρκική πλευρά να προσδοκά σχετική ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ θα μεταφέρει στην Τουρκία τα ειδικά προεδρικά οχήματα και το ελικόπτερό του. Το προεδρικό ελικόπτερο αναμένεται να μεταφερθεί αποσυναρμολογημένο με αεροσκάφος και να συναρμολογηθεί στην Άγκυρα από αμερικανικές τεχνικές ομάδες.

Σχεδιάζεται επίσης η υποδοχή του Αμερικανού προέδρου από παιδιά, ενώ κατά την επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο θα παραταχθούν στρατιώτες με στολές που συμβολίζουν τα «16 μεγάλα τουρκικά κράτη» της Ιστορίας.

Η ατζέντα της συνάντησης Ερντογάν–Τραμπ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα διευρυμένη, με πρώτο θέμα τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να εξεταστούν περιλαμβάνονται: η προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό KAAN, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, νέα κοινά εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα, οι τουρκικές απαιτήσεις ασφαλείας στη Συρία, οι ενέργειες που αναμένει η Άγκυρα από την Ουάσιγκτον για το PKK και το YPG, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Στη συζήτηση αναμένεται να περιληφθούν επίσης η διαδικασία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και η συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η προσδοκία στην Άγκυρα είναι η συνάντηση να μην περιοριστεί στη διαχείριση των υπαρχουσών διαφορών, αλλά να οδηγήσει σε στρατηγικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το πλαίσιο μιας νέας περιόδου στις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ.

Στη Σύνοδο της 8ης Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός διμερών συναντήσεων. Στο τελικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με τη Χουριέτ, προβλέπεται να υπογραμμιστούν η προσήλωση στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, η καταγραφή των κύριων απειλών για τη Συμμαχία, με αναφορές μεταξύ άλλων στην τρομοκρατία και στη Ρωσία, η δέσμευση των ευρωπαϊκών χωρών να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος των αμυντικών βαρών, ο στόχος κάθε κράτους-μέλους να διαθέτει έως το 2035 το 5% του ΑΕΠ του σε αμυντικές δαπάνες και δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια, η ενίσχυση της παραγωγής όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού, η ανάπτυξη υποδομών, κυβερνοασφάλειας, κρίσιμων εγκαταστάσεων και στρατιωτικής εφοδιαστικής, η χρηματοδότηση και η διαχείριση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο θα συνδυάζει τη στρατιωτική ισχύ, τις υποδομές, την παραγωγή και την τεχνολογική ασφάλεια.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της Συνόδου της Άγκυρας είναι ότι η αμυντική βιομηχανία τοποθετείται για πρώτη φορά τόσο έντονα στο επίκεντρο μιας συνάντησης των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Για την Τουρκία, το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτύξει μεγάλη παραγωγική ικανότητα στον αμυντικό τομέα και ότι συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις αυξημένες ανάγκες της Συμμαχίας.

Στην ευρωπαϊκή ατζέντα βρίσκονται η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία νέων γραμμών κατασκευής, τα νέα χρηματοδοτικά μοντέλα και η ανάπτυξη κοινών αμυντικών προγραμμάτων.

Η τουρκική θέση είναι ότι τα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ και όχι να δημιουργούν εναλλακτικές δομές που θα ανταγωνίζονται ή θα υποκαθιστούν τη Συμμαχία.

Η Άγκυρα ζητά επίσης να συμμετέχουν ισότιμα στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβάλλοντας ουσιαστικά το αίτημα για πλήρη συμμετοχή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Μία από τις φράσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο είναι η «κατανομή των βαρών».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν εδώ και χρόνια από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνά τους. Η Τουρκία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ύψος των στρατιωτικών δαπανών.

Κατά την προσέγγιση της Άγκυρας, πραγματική κατανομή των βαρών σημαίνει περισσότερη παραγωγή, νέες επενδύσεις, ανάληψη στρατιωτικών ευθυνών και ανάπτυξη πραγματικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Η Τουρκία επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό της όχι απλώς ως έναν σύμμαχο που προστατεύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά ως χώρα που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Συμμαχίας στους τομείς της ασφάλειας, της παραγωγής, της διπλωματίας και της στρατηγικής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 7ης Ιουλίου, με τη συμμετοχή αξιωματούχων της Συμμαχίας και ανώτατων στελεχών αμυντικών εταιρειών.

Το πρώτο βράδυ της Συνόδου αναμένεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα, καθώς θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Η πρώτη θα είναι δείπνο εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ–Ουκρανίας.

Στη δεύτερη συνάντηση, οι Υπουργοί Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν με εκπροσώπους της λεγόμενης Ομάδας Ασίας–Ειρηνικού, στην οποία συμμετέχουν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν, θα παραθέσουν δεξίωση προς τιμήν των ηγετών.

Στη δεξίωση έχουν προσκληθεί, εκτός από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, οι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ηγέτες των εταίρων της περιοχής Ασίας–Ειρηνικού.

Οι άτυπες αυτές επαφές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συχνά σύντομες συνομιλίες στο περιθώριο διεθνών Συνόδων μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαπραγματεύσεις που διαρκούν μήνες.

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Πηγή: ΚΥΠΕ