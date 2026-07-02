Ένα 11χρονο αγόρι από τον Καναδά έχασε τη ζωή του από λύσσα, αφού είχε έρθει σε επαφή με νυχτερίδα ενώ κοιμόταν, σύμφωνα με αναφορά που δημοσιεύτηκε στο Canadian Medical Association Journal.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024, όταν το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του σε εξοχικό στο Οντάριο. Το αγόρι ξύπνησε τη νύχτα με μια νυχτερίδα πάνω στη μύτη και το στόμα του, την οποία απομάκρυνε με την παλάμη του. Ο πατέρας του έπιασε στη συνέχεια το ζώο με μια κατσαρόλα και το άφησε ελεύθερο έξω από το σπίτι.

Επειδή δεν εντοπίστηκε κάποιο εμφανές τραύμα στο παιδί και η νυχτερίδα δεν έδειξε ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά, οι γονείς δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, 19 ημέρες αργότερα, το αγόρι άρχισε να εμφανίζει μούδιασμα και οίδημα στο πρόσωπο.

Δύσκολη διάγνωση

Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό, ακολούθησε μια σειρά επισκέψεων σε ιατρικές δομές, όπου οι γιατροί δυσκολεύτηκαν αρχικά να εντοπίσουν την πραγματική αιτία των συμπτωμάτων. Σε πρώτη φάση, σε κλινική επείγουσας περίθαλψης, το παιδί έλαβε αντιική αγωγή που χρησιμοποιείται για λοιμώξεις από τον ιό του έρπητα, καθώς οι γιατροί πίστεψαν ότι επρόκειτο για παράλυση Bell, δηλαδή προσωρινή παράλυση των μυών της μίας πλευράς του προσώπου.

Στη συνέχεια, σε δύο διαδοχικές επισκέψεις σε νοσοκομείο, τέθηκε αρχικά η υποψία ερπητικής ουλογκιγγιβοστοματίτιδας -μιας ιογενούς λοίμωξης του στόματος και των ούλων- ενώ το παιδί επέστρεψε την επόμενη ημέρα όταν παρουσίασε αδυναμία στη δεξιά πλευρά του προσώπου.

Κατά την αναμονή για εισαγωγή, η κατάσταση του αγοριού επιδεινώθηκε ραγδαία: εμφάνισε πυρετό 39°C, δυσκολία στην κατάποση, σύγχυση και οπτικές παραισθήσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Επιβεβαίωση λύσσας

Γιατροί του Πανεπιστημίου της Manitoba, στο Τμήμα Παιδιατρικής και Υγείας Παιδιών του Καναδά, εξέφρασαν έντονη υποψία ότι επρόκειτο για λύσσα. Λίγες ημέρες αργότερα, εργαστηριακή εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση, ενώ ο Καναδικός Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων ταυτοποίησε ότι επρόκειτο για παραλλαγή του ιού της λύσσας που μεταδίδεται από νυχτερίδες.

Το αγόρι κατέληξε 17 ημέρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Δεν είχε ιστορικό αλλεργιών, επαφή με ασθενείς, τσιμπήματα από τσιμπούρια ή πρόσφατα ταξίδια εκτός χώρας.

Σπάνιο αλλά θανατηφόρο

Τα κρούσματα λύσσας είναι εξαιρετικά σπάνια στον Καναδά - μόλις 28 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα από το 1924, σύμφωνα με την Καναδική Κτηνιατρική Ιατρική Ένωση, γεγονός που αποδίδεται στα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα εμβολιασμού.

Ο οργανισμός τονίζει ότι οποιαδήποτε άμεση επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα αποτελεί ένδειξη για άμεση χορήγηση προφύλαξης μετά την έκθεση στον ιό. Όπως επισημαίνεται, όταν εμφανιστούν συμπτώματα λύσσας, η νόσος είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

Πηγή: BBC