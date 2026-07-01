Πλημμύρες στην Ακτή Ελεφαντοστού έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 59 ανθρώπους, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αμαντού Κουλιμπαλί έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η γειτονική Γκάνα πλήττεται επίσης από έντονες βροχοπτώσεις, με τουλάχιστον 12 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, αφού μεγάλα τμήματα της χώρας και η πρωτεύουσα Άκκρα πλημμύρισαν.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ