Πλημμύρες στην Ακτή Ελεφαντοστού έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 59 ανθρώπους, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αμαντού Κουλιμπαλί έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η γειτονική Γκάνα πλήττεται επίσης από έντονες βροχοπτώσεις, με τουλάχιστον 12 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, αφού μεγάλα τμήματα της χώρας και η πρωτεύουσα Άκκρα πλημμύρισαν.

🔴CÔTE D'IVOIRE 🇨🇮| #Abidjan : Several neighborhoods in the Ivorian capital are flooded following persistent torrential rains. The flooding forced many people to leave their homes, while business activity slowed due to impassable roads, traffic disruptions, and power outages. pic.twitter.com/CtnfpxZKI3 — Nanana365 (@nanana365media) June 29, 2026

Varias personas perdieron la vida después de que días de fuertes lluvias provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra en Abiyán, la capital de Costa de Marfil

pic.twitter.com/ApGdH1V7Qk — kinsleyhub (@ukhub_uk) July 1, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ