Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 900 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, Τρίτη, στη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα κατά των μεταναστών και οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές ωστόσο μερικές από αυτές κατέληξαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

Η Τεμπέλο Μοζικίλε, αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι από τις 120 πορείες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 108 ήταν ειρηνικές ενώ σε 12 χρειάστηκε να επέμβουν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου λόγω ταραχών.

Ορισμένοι από τους συλληφθέντες είναι παράτυποι μετανάστες οι οποίοι συνελήφθησαν για παραβίαση των κανόνων για τη μετανάστευση, ενώ άλλοι συνελήφθησαν για πρόκληση δημόσιας βίας, υπόθαλψη παράτυπων μεταναστών και ληστεία.

Η Μοζικίλε είπε πως αστυνομικές ενισχύσεις αναπτύχθηκαν σε πέντε από τις εννέα επαρχίες της χώρας στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να ανταποκριθούν σε μεμονωμένα περιστατικά λεηλασίας και εγκληματικότητας.

Στρατιώτες στάλθηκαν στη συνοικία Χίλμπροου του Γιοχάνεσμπουργκ για να συνδράμουν την αστυνομία.

Οι χθεσινές πορείες οργανώθηκαν με αφορμή "καταληκτική ημερομηνία" που είχε θέσει ένα αντιμεταναστευτικό κίνημα προκειμένου οι μη καταγεγραμμένοι μετανάστες να φύγουν από τη Νότια Αφρική.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από μήνες ταραχών που οδήγησαν σε επικρίσεις διεθνώς καθώς ξένοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους ενώ επιχειρήσεις και περιουσίες που ανήκουν σε αλλοδαπούς υπέστησαν βανδαλισμούς.





South Africans are out in the streets across the country today demanding that foreigners leave their country. These are scenes from Durban where the protests are so far described as largely peaceful



📹 via @SiphamandlaGoge pic.twitter.com/XYxpqx04Xk — ZimLive (@zimlive) June 30, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ