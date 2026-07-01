Σουηδικό δικαστήριο διέταξε σήμερα την Google να καταβάλει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην PriceRunner, μια εταιρεία σύγκρισης τιμών που ανήκει στην πλατφόρμα πληρωμών Klarna.

Η αποζημίωση, -περίπου 14,3 δισεκατομμύρια σε σουηδικές κορώνες- έρχεται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης που έχει επιδικάσει σουηδικό δικαστήριο σε υπόθεση ανταγωνισμού, αν και πολύ χαμηλότερο από τα 78 δισεκατομμύρια κορώνες που είχε ζητήσει η PriceRunner, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων.

«Οι αποζημιώσεις, παρά το γεγονός ότι η PriceRunner δεν πέτυχε απόλυτη επιτυχία με την αγωγή της, είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη που έχει επιδικαστεί σε σουηδική υπόθεση ανταγωνισμού», δήλωσε η δικαστικός αξιωματούχος Λίντα Κούλμπεργκ.

Η PriceRunner μήνυσε την Google το 2022, ζητώντας περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, ισχυριζόμενη ότι ο αμερικανικός κολοσσός χειραγωγούσε αποτελέσματα αναζήτησης. Τρεις μήνες νωρίτερα, η Google είχε χάσει έφεση κατά προστίμου ύψους 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ που της είχε επιβληθεί από την ΕΕ για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας το 2017, επειδή έδωσε στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών αγορών ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων Ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η εταιρεία είχε κάνει αλλαγές στις διαφημίσεις αγορών της από το 2017, οι οποίες λειτουργούν καλά και στηρίζουν θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη για υπηρεσίες σύγκρισης τιμών.

«Δεν συμφωνούμε με την απόφαση του δικαστηρίου, την εξετάζουμε και θα σκεφτούμε για τις νομικές μας επιλογές», τόνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού κολοσσού.

Η PriceRunner, η οποία εξαγοράστηκε από τη σουηδική Klarna το 2022, ζήτησε αποζημίωση για τα κέρδη που, σύμφωνα με την ίδια, έχασε στη Βρετανία από το 2008 και στη Σουηδία και τη Δανία από το 2013.

Ενώ η Klarna χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση, αυτή είναι εφέσιμη. Η νομική ομάδα της Klarna δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Οι μετοχές της Alphabet -μητρική εταιρεία της Google- υποχώρησαν κατά περίπου 0,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ενώ οι μετοχές της Klarna κατέγραψαν άνοδο κατά περίπου 7,5%.



Διαβάστε επίσης: Νέα μελέτη: Ο εγκέφαλος λειτουργεί όπως το ChatGPT και τα LLMs





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ