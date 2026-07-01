Η Ρωσία έχει ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διά θαλάσσης από την Ινδία, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Σε όλη τη Ρωσία οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με άλλες χώρες και συζητά εισαγωγές καυσίμων σε αποδεκτές τιμές.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας και το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Μια πηγή του κλάδου τόνισε ότι τουλάχιστον 60.000 μετρικοί τόνοι βενζίνης έχουν αποσταλεί από την Ινδία στη Ρωσία. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι έχουν σταλεί δύο δεξαμενόπλοια, με φορτία 30.000 έως 40.000 τόνους το καθένα.

Μια τρίτη πηγή δήλωσε ότι, συνολικά, η Ρωσία σχεδιάζει να εισάγει κάθε μήνα 400.000 τόνους βενζίνης από διάφορες χώρες όπως από τη γειτονική Λευκορωσία, η οποία ήδη εξάγει καύσιμα στη Ρωσία.

Η κατανάλωση βενζίνης στη Ρωσία είναι τουλάχιστον 110.000 τόνοι την ημέρα το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση για καύσιμα είναι υψηλή.

Δεν είναι σαφές ποιο ινδικό διυλιστήριο θα προμηθεύει βενζίνη στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχτηκε την Κυριακή ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές, αλλά δήλωσε ότι μια ομάδα ειδικών εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε όλη τη χώρα.

Η Λευκορωσία σχεδόν τριπλασίασε τις προμήθειες βενζίνης μέσω σιδηροδρόμου στη Ρωσία σε περισσότερους από 70.000 τόνους το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου σε σύγκριση με το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, σύμφωνα με υπολογισμούς και πηγές του Reuters.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα τροποποιήσεις στη φορολογία με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων καυσίμων λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με drones, προσφέροντας παράλληλα επιδοτήσεις για εισαγωγές καυσίμων.

Οι εισαγωγές αργού της Ινδίας από τη Ρωσία εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από τις LSEG και Kpler, καθώς διυλιστήρια συγκέντρωναν ρωσικά βαρέλια για να μετριάσουν τον αντίκτυπο του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ σε άλλες πηγές εφοδιασμού.

Το ρωσικό πετρέλαιο αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας τον Ιούνιο, από 36,5% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έλαβε περίπου 2,70 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από τη Ρωσία τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από τις Kpler και LSEG.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ