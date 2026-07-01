Οι πολωνικές ειδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για την πιθανότητα επιχειρήσεων δολιοφθοράς από τη Ρωσία με στόχο την αναζωπύρωση των εντάσεων ανάμεσα στους Πολωνούς και στους Ουκρανούς, δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM Radio ο υπουργός αρμόδιος για τις ειδικές δυνάμεις Τόμας Σιεμόνιακ.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία έχουν επιδεινωθεί μετά την απόφαση του προέδρου της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι να ανακαλέσει την ανώτατη κρατική διάκριση «Τάγμα του Λευκού Αετού» από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αιτία της απόφασης ήταν η αμφιλεγόμενη κίνηση του Κιέβου να ονομάσει στρατιωτική μονάδα από μαχητές του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA), η οποία κατηγορείται για τη συστηματική εξόντωση δεκάδων χιλιάδων Πολωνών πολιτών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Σιεμόνιακ δήλωσε ότι ο πόλεμος της πληροφορίας εναντίον της Πολωνίας έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες με trolls και bots (αυτοματοποιημένα προγράμματα λογισμικού) να επιδιώκουν να αυξήσουν τις διαμάχες και να επηρεάσουν τον διαδικτυακό χώρο της Πολωνίας.

"Το όνειρο της Ρωσίας, το όνειρο των ρωσικών υπηρεσιών, ήταν και είναι η μεγαλύτερη δυνατή ένταση ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία", δήλωσε ο Σιεμόνιακ.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα μιας ρωσικής προβοκάτσιας, περιλαμβανομένης μιας επίθεσης με στόχο Ουκρανούς στην Πολωνία, η οποία θα μπορούσε να υποδαυλίσει περαιτέρω το λαϊκό αίσθημα, ο Σιεμόνιακ απάντησε ότι τέτοια σενάρια είναι απολύτως αληθοφανή.

Όπως είπε ο Σιεμόνιακ, οι αρχές δεν υπονοούν ότι επίκειται κάτι συγκεκριμένο, αλλά ότι πρέπει να προβλέπουν απόπειρες της Ρωσίας να εκμεταλλευθεί τις παρούσες εντάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ