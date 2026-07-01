Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σάαρ, κατηγόρησε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλλας, για «αριστούργημα υποκρισίας», μετά τη θετική της δήλωση για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Σάαρ σχολίασε την ανάρτηση της Κάλας σχετικά με τη συνάντησή της με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα την προηγούμενη ημέρα.

Η Κάλας είχε γράψει ότι η Τουρκία είναι «βασικός εταίρος» σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, ενώ τόνισε τη σημασία της καλής γειτονίας και την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Ανέφερε επίσης συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ απάντησε:«Δεν θα βρείτε ούτε μία λέξη εδώ για:

τις βάναυσες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, που επαναλήφθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες όταν τουρκικό δικαστήριο αφαίρεσε τον νεοεκλεγέντα ηγέτη του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης από το αξίωμά του,

ειρηνικούς διαδηλωτές που αντιμετωπίζονται με βία και μαζικές συλλήψεις,

τον κύριο αντίπαλο του Ερντογάν που παραμένει πίσω από τα κάγκελα,

δημάρχους της αντιπολίτευσης που συλλαμβάνονται,

δημοσιογράφους που αντιμετωπίζουν αυξανόμενους περιορισμούς,

και πολιτικούς αντιπάλους που στοχοποιούνται ολοένα και περισσότερο μέσω των δικαστηρίων.

Ένα αριστούργημα υποκρισίας.»

Η ανάρτηση της Κάλας έγινε μετά τη συνάντησή της με τον Ερντογάν στις 30 Ιουνίου στην Άγκυρα, στο πλαίσιο προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7-8 Ιουλίου.





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The brutal human rights violations in Turkey, which were on display again just weeks ago when a Turkish court removed the newly elected leader of the main opposition party from office; peaceful protesters being met with force and mass… https://t.co/2E3NGui2v3 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 1, 2026

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