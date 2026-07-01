Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε νέα λεκτική επίθεση κατά του προέδρου της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του για το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ.

«Ο Ερντογάν μιλά για καταστροφή του Ισραήλ και για επανάκτηση του ελέγχου της Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι ξέχασε πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο «να ηρεμήσει», τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη ή την ασφάλειά του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας ή την ασφάλειά μας και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», κατέληξε ο Νετανιάχου.





Netanyahu on Türkiye:



Erdogan speaks about wanting to destroy Israel and take control of Jerusalem again.



I think he forgot that 400 years of Ottoman rule are over. Today there is a strong State of Israel.



He should calm down. We will not allow anyone to threaten our existence… pic.twitter.com/MgfyxIhaKT — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Παράλληλα, ο Νετανιάχου διέταξε τον ισραηλινό στρατό να καταστρέψει πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένων υπόγειων σηράγγων. Δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν μέχρι τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης και την εξάλειψη της απειλής. Η Χεζμπολάχ και η κυβέρνηση του Λιβάνου χαρακτηρίζουν τη ζώνη που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ ως κατοχή και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.