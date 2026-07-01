Τουλάχιστον έξι είναι οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το πρακτορείο Reuters είδαν διασώστες να κατεβάζουν με σχοινιά τους ενοίκους από τη μία πλευρά του κτιρίου. Επιζώντες αφηγήθηκαν ότι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό, μέχρι που έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και πυροσβέστες για να τους βοηθήσουν.

«Πρώτα κόπηκε το ρεύμα. Τρία λεπτά αργότερα, σήμανε ο συναγερμός για πυρκαγιά. Ήδη υπήρχε καπνός στους διαδρόμους» είπε ο Χέερτ Ντεβούλφ, ένοικος του 10ου ορόφου, στο βελγικό τηλεοπτικό κανάλι VRTNWS. «Προσπαθήσαμε να κατεβούμε μόνοι μας αλλά δεν τα καταφέραμε. Κλειστήκαμε στο διαμέρισμα και περιμέναμε στο μπαλκόνι. Περίπου 10 λεπτά αργότερα ήρθε η πυροσβεστική να μας σώσει με τη σκάλα», πρόσθεσε.

Ένας άλλος ένοικος, που είπε ότι ονομάζεται Ζεράρ, αφηγήθηκε ότι βοήθησε μια γειτόνισσά του να βγει από ένα διαμέρισμα που είχε πνιγεί στους καπνούς, αλλά δεν κατάφερε να βρει τη γάτα της.

Η αστυνομία είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλά προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει με ακρίβεια τον αριθμό των τραυματιών.

Hallucinante beelden tonen hoe bewoner ontsnapt aan brand op Linkeroever door via raam naar aanpalend appartement te klimmen https://t.co/srA91TBNFJ pic.twitter.com/K8DTxHv4D2 — HBvL (@hbvl) July 1, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ