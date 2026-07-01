Ο Βίκτορ Γουίλις, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ντίσκο της δεκαετίας του 1970 Village People, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μουσικός, που γεννήθηκε στο Τέξας, ήταν ο βασικός τραγουδιστής και συνδημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως τα «YMCA», «Go West» και «In The Navy».

Το συγκρότημα έγινε διεθνώς γνωστό τη δεκαετία του 1970.

Ο Γουίλις αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 και πέρασε χρόνια δίνοντας νομικές μάχες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών που είχε συνθέσει.

Ωστόσο, επέστρεψε στο συγκρότημα το 2017 και ερμήνευσε το «YMCA» στην προεκλογική συγκέντρωση του Προέδρου Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο του 2025.