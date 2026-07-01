Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Μόνο στο Βουκουρέστι, έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο δίκτυο Digi24. Αρκετοί σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν.

Εκτός της πρωτεύουσας, η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε 60 πόλεις και χωριά. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε στο όχημα που επέβαινε.

Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής είχαν αναπτυχθεί σε διάφορες επαρχίες, απομακρύνοντας κατοίκους από πλημμυρισμένα σπίτια.

Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της χώρας τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ