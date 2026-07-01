Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη δημόσια κριτική τους για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Τουρκία, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στη συνεργασία με την Άγκυρα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, όπου οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών δεν αναμένεται να θέσουν δημόσια το ζήτημα της δικαστικής πίεσης που ασκείται στην τουρκική αντιπολίτευση.

Από τη σύγκρουση στη σιωπή

Το 2021 η Τουρκία βρέθηκε ένα βήμα πριν από σοβαρή διπλωματική κρίση, όταν δέκα δυτικοί πρέσβεις ζήτησαν την αποφυλάκιση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα, τον οποίο θεωρούσαν πολιτικό κρατούμενο. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τότε διατάξει την απέλασή τους, πριν τελικά οι δύο πλευρές αποκλιμακώσουν την ένταση.

Έκτοτε, και ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν επιλέξει να αποφεύγουν τις δημόσιες επικρίσεις για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, εστιάζοντας στη στρατηγική σημασία της χώρας ως βασικού συμμάχου του ΝΑΤΟ και σημαντικής στρατιωτικής δύναμης.

Δεν αναμένεται κριτική για τις διώξεις της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να επικρίνουν κατά τη διάρκεια της συνόδου τη συνεχιζόμενη καταστολή σε βάρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Μεταξύ των υποθέσεων που προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις είναι η προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και προεδρικού υποψηφίου του CHP, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν.



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«Η σιωπή ενθαρρύνει τον αυταρχισμό»

Επικριτές της τουρκικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι η μειωμένη δημόσια πίεση από τη Δύση ενισχύει την αυταρχική πορεία της Άγκυρας και απομονώνει την αντιπολίτευση.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, δήλωσε στο Reuters ότι είναι σημαντικό οι δυτικές χώρες να συνεχίσουν να επισημαίνουν την υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών.

«Είναι σημαντικό οι Τούρκοι να ακούνε και άλλες φωνές να μιλούν για το πολιτικό τους σύστημα με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε.

Η υπόθεση Καβάλα

Ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Οσμάν Καβάλα παραμένει στη φυλακή εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια, αντιμετωπίζοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη συνέχιση της κράτησής του και ότι η φυλάκισή του αποσκοπούσε στη φίμωσή του.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Ερντογάν απορρίπτει τις επικρίσεις περί πολιτικοποίησης της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι τα τουρκικά δικαστήρια λειτουργούν ανεξάρτητα.

Παράλληλα, το CHP καταγγέλλει ότι εκατοντάδες αιρετοί αξιωματούχοι και στελέχη του έχουν φυλακιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, χαρακτηρίζοντας τις δικαστικές ενέργειες εις βάρος του κόμματος ως «δικαστικό πραξικόπημα».



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