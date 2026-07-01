Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε σήμερα 30 Ιουνίου, οι Financial Times ασκούν σκληρή κριτική στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η αυταρχική του πολιτική και η συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα αποτελούν σοβαρή απειλή όχι μόνο για την εσωτερική σταθερότητα της Τουρκίας, αλλά και για τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το άρθρο, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει προχωρήσει σε μαζικές κρατήσεις ειρηνικών διαδηλωτών, καθώς και δικηγόρων, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αποκρύψει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων και η αυταρχική διακυβέρνηση, σημειώνουν οι FT, κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν το ΝΑΤΟ και ολόκληρη την περιοχή.

Το άρθρο γνώμης των Financial Times έρχεται σε μια περίοδο που η Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής για την υποχώρηση του κράτους δικαίου. Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2025, όταν συνελήφθη ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου – ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) για τις προεδρικές εκλογές του 2028 – έχουν ξεσπάσει εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές έχουν κρατηθεί, ενώ έχουν καταγραφεί και συλλήψεις δημοσιογράφων που κάλυπταν τις κινητοποιήσεις

Οι Financial Times τονίζουν ότι η συνεχιζόμενη αυτή επίθεση κατά της δημοκρατίας δεν είναι απλώς εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία οφείλει να σέβεται τις βασικές δημοκρατικές αρχές. Η αποσταθεροποίηση που μπορεί να προκαλέσει η αυταρχική στροφή, προειδοποιούν, επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της συμμαχίας.

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