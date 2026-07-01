Σημαντικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία υποστηρίζει ότι κατάφερε η Ουκρανία, μετά από πυραυλική επίθεση εναντίον του εργοστασίου Titan-Barrikady στο Βόλγκογκραντ, με τη χρήση των εγχώριας ανάπτυξης πυραύλων κρουζ FP-5 Flamingo.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τη νύχτα της 26ης προς 27η Ιουνίου εκτοξεύθηκαν πέντε πύραυλοι Flamingo, οι οποίοι διένυσαν απόσταση περίπου 500 έως 900 χιλιομέτρων μέσα στον ρωσικό εναέριο χώρο. Όπως υποστηρίζεται, τρεις από αυτούς έπληξαν το εργοστάσιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, επιβεβαίωσε ότι ουκρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε «παραγωγική εγκατάσταση» και τραυμάτισε τουλάχιστον δέκα άτομα, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.

Σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες εγκαταστάσεις

Ανεξάρτητοι αναλυτές ανοιχτών πηγών (OSINT), εξετάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο, εκτιμούν ότι υπέστησαν σοβαρές ζημιές δύο βασικά εργαστήρια του συγκροτήματος, τα υπ' αριθμόν 2 και 38.

Το εργαστήριο 38 θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς φιλοξενεί γραμμές παραγωγής και συναρμολόγησης εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, μεταξύ αυτών και εξαρτημάτων για το σύστημα Iskander-M, το οποίο η Ρωσία χρησιμοποιεί συστηματικά σε επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.

Οι εικόνες δείχνουν κατεστραμμένους μεταλλικούς σκελετούς, κατεδαφισμένους τοίχους και βαριά μηχανήματα που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από εκρήξεις και πυρκαγιές. Αναφορές κάνουν λόγο και για πλήγμα σε τρίτο κτίριο του εργοστασίου, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί.





Ukrainian FP-5 Flamingo missiles hit the Russian military-industrial plant "Titan-Barrikady" in Volgograd pic.twitter.com/a88GNlrcxR — Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2026

Η πιο επιτυχημένη επίδοση των Flamingo

Οι πύραυλοι FP-5 Flamingo παρουσιάστηκαν το 2025 και πραγματοποίησαν την πρώτη επιβεβαιωμένη επιχειρησιακή χρήση τον Μάιο του 2026. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες επιθέσεις με το συγκεκριμένο όπλο κατέληγαν είτε σε αναχαίτιση από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα είτε σε αστοχία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Kyiv Post και αναλυτών OSINT, πριν από την επίθεση στο Βόλγκογκραντ είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 34 εκτοξεύσεις, με μόλις πέντε επιβεβαιωμένα επιτυχή πλήγματα στους επιδιωκόμενους στόχους.

Η επίθεση της 27ης Ιουνίου θεωρείται η πιο επιτυχημένη επιχειρησιακή χρήση των Flamingo μέχρι σήμερα, καθώς τρεις από τους πέντε πυραύλους φέρεται να έπληξαν τον στόχο τους.

Πιθανή αδυναμία στη ρωσική αεράμυνα

Ο διευθυντής της εταιρείας Fire Point, Ντένις Στίλερμαν, δήλωσε ότι οι αρχικές αποτυχίες του πυραύλου οφείλονταν κυρίως στις δυσκολίες ανάπτυξης συστημάτων καθοδήγησης που να επιτρέπουν πτήση σε πολύ χαμηλό ύψος, κάτω από τα 20 μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τα ρωσικά ραντάρ.

Παράλληλα, το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε ότι η επιτυχία της επιδρομής ενδέχεται να συνδέεται με προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης A-50 AWACS, οι οποίες πιθανόν δημιούργησαν κενά στην εναέρια επιτήρηση της Ρωσίας.