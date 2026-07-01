Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα προχωρήσουν σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων πριν εφαρμοστούν οι όροι του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.

Βανς: «Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά με συγκεκριμένο στόχο»

Μιλώντας στην εκπομπή «The Michael Knowles Show», ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε στη στρατηγική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

JD Vance on Iran: President Trump is willing to drop bombs—but only if it serves an objective.



🎥: The Michael Knowles Show pic.twitter.com/nN18Z1CVz1 — World Source News (@Worldsource24) June 30, 2026

Ο Βανς σχολίασε επίσης τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι θεωρεί «ενδιαφέρον αλλά και απογοητευτικό» το γεγονός πως οι Ιρανοί διαψεύδουν δημόσια την ύπαρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ, όπως υποστήριξε, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται.

«Πρόκειται για μια περσική διαπραγματευτική τακτική και ρητορική πρακτική που δεν κατανοώ», δήλωσε.

JD Vance on Iran:



One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, "No, no, there aren't peace talks ongoing," but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal.



It's a Persian negotiating tactic… pic.twitter.com/eNd8t15TTl — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Το Κατάρ επιβεβαιώνει τις τεχνικές επαφές

Τη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσε και το Κατάρ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ανέφερε ότι η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Ντόχα εντάσσεται στις διαβουλεύσεις με τους Καταριανούς μεσολαβητές για μια σειρά περιφερειακών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν και τον Λίβανο.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των ιρανικών και των αμερικανικών πλευρών στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού διαπραγμάτευσης», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, με τη συνδρομή μεσολαβητών.

Όπως πρόσθεσε, οι τεχνικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών εξακολουθούν να συνεδριάζουν, με στόχο τη διατήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στη Ντόχα και σε άλλες τοποθεσίες.

Το Ιράν βάζει όρους για νέο γύρο συνομιλιών

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια οριστική συμφωνία εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση όσον αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά προβλέπεται μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως ορίζεται στη συμφωνία.

Ο Γαλιμπάφ ανέφερε ακόμη ότι, μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ, το Ιράν έχει ήδη εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι κατά τις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες η χώρα δεν είχε καταφέρει να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι».

Αυξημένη η ανησυχία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, το επίπεδο θαλάσσιας απειλής στα Στενά του Ορμούζ αναβαθμίστηκε σε «substantial» (σημαντικό), σύμφωνα με νέα έκθεση του Joint Maritime Information Center.

Παρά την αύξηση του επιπέδου συναγερμού, η εμπορική ναυσιπλοΐα παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες δύο ημέρες. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, συνολικά 40 πλοία διέπλευσαν τη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ, αριθμός που εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του μέσου ημερήσιου όγκου πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύλληψη Αμερικανού στο Ισραήλ και νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσαν ότι συνελήφθη στις αρχές του μήνα ένας 20χρονος Αμερικανός πολίτης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με ενέργειες οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.

Την ίδια ημέρα, χώρες του Περσικού Κόλπου επέκτειναν τον κατάλογο κυρώσεων για την τρομοκρατία, προσθέτοντας νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αξιωματούχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Πρώτο Θέμα