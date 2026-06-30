Η κροατική πόλη του Σπλιτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με τα θερμόμετρα να δείχνουν 39,5 βαθμούς Κελσίου, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κροατική μετεωρολογική υπηρεσία, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6°C από τον Ιούλιο του 1950.

Το Σπλιτ, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κροατίας, ασφυκτιά όπως και η υπόλοιπη χώρα από το κύμα καύσωνα που πλήττει και τα Βαλκάνια.

Με 39,5 βαθμούς Κελσίου, η σημερινή μέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ, αλλά δεν ξεπέρασε το εθνικό ρεκόρ των 42,8°C.

Το κύμα καύσωνα - το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη - συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των πιο ζεστών νυχτών που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Στη Σερβία, η πρωτεύουσα, Βελιγράδι, βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για τον μήνα Ιούνιο χθες Δευτέρα, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου.

Η θάλασσα... επίσης θύμα του καύσωνα: στο Σπλιτ στις 14:00 το μεσημέρι σήμερα, η θερμοκρασία του νερού ήταν 27 βαθμοί Κελσίου.

Καταιγίδες, έντονες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται στην Κροατία από αύριο Τετάρτη, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία. Ένα ψυχρό μέτωπο που θα έρθει από τα βορειοδυτικά θα συναντήσει τον ζεστό, ασταθή αέρα πάνω από τη χώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καταιγίδων, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Διαβάστε επίσης: Ιταλία: Πέντε νεκροί από τον καύσωνα σε ένα εικοσιτετράωρο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ