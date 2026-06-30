Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας δήλωσε πως η πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με στόχο να δείξει πως η έλλειψη στέγης μπορεί να προληφθεί, έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους.

Εδώ και δεκαετίες, ο 44χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου έχει εμπλακεί σε προγράμματα για την υποστήριξη αστέγων, εμπνευσμένος από μια επίσκεψη με τη μητέρα του, την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα, σε δομή φιλοξενίας αστέγων όταν ο Ουίλιαμ ήταν μόλις 11 ετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δημιούργησε το πρόγραμμα Homewards το 2023, πιστεύοντας ακράδαντα ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καταπολέμηση του φαινομένου. «Η αστεγία δεν αποτελεί προσωπική αποτυχία. Είναι συστημική αποτυχία. Κι αν συστήματα βοηθούν στη δημιουργία του προβλήματος, συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του», ανέφερε ο Ουίλιαμ σε ομιλία του στο κεντρικό Λονδίνο.

Εκτιμάται πως περίπου 300.000 άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους της Βρετανίας, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Crisis.

Στόχος του πενταετούς προγράμματος Homewards είναι να δείξει πώς η υποστήριξη, η χρηματοδότηση και η καθοδήγηση μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη του φαινομένου. «Στις έξι περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, διαπιστώνουμε σημάδια αλλαγής», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, συμπληρώνοντας πως θα ήθελε να δει την στρατηγική του Homewards να επεκτείνεται σε άλλα σημεία της χώρας.

Τον Μάιο, ο Ουίλιαμ είχε ανακοινώσει πως σκοπεύει να πουλήσει μέρος της τεράστιας περιουσίας που κληρονόμησε στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην ανέγερση προσιτών κατοικιών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η πρωτοβουλία Homewards έχει κατασκευάσει προσιτές κατοικίες σε ορισμένες τοποθεσίες, ενώ συνεργάζεται με τράπεζες – όπως η Lloyds Banking Group – για να βοηθήσει όσους χρειάζονται στεγαστικό δάνειο, και με επιχειρήσεις – όπως η IKEA – για να βοηθήσει ανέργους να βρουν δουλειά.

Η 28χρονη Τσέλσι Ρόμπινσον, τραγουδίστρια της όπερας από το Νιούπορτ της Ουαλίας, δήλωσε πως είδε τη ζωή της να καταρρέει μετά τον θάνατο της μητέρας της. Τόνισε πως το πρόγραμμα Homewards και το ενδιαφέρον του πρίγκιπα Ουίλιαμ για την ιστορία της ήταν καθοριστικά προκειμένου να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της. «Με βοήθησε πολύ. Έχω πλέον το δικό μου σπίτι και τη δουλειά μου… είναι απλά καταπληκτικό!», δήλωσε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ