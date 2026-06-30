Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την εκταμίευση ποσού ύψους 3,9 δισ. ευρώ, προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού δανείου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των επειγουσών δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη πληρωμή στο πλαίσιο της πρώτης δόσης, συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που προορίζεται για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Σύμφωνα με την Επιτροπή, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες εκταμιεύσεις, έως ότου καλυφθεί πλήρως η πρώτη αυτή δόση.

Η πρώτη εκταμίευση αποτελεί την έναρξη του νέου προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο προβλέπει συνολικά δάνεια ύψους 90 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας και της αμυντικής βιομηχανίας. Από το συνολικό ποσό, τα 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική και δημοσιονομική στήριξη μέσω της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και του Ukraine Facility, ενώ τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού από ουκρανικές, ευρωπαϊκές και άλλες επιλέξιμες βιομηχανίες.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση συνδέεται με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων από την ουκρανική πλευρά, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι το δάνειο χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και προβλέπεται να αποπληρωθεί από μελλοντικές πολεμικές αποζημιώσεις που θα οφείλει η Ρωσία στην Ουκρανία.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ