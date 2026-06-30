Την εικόνα της Τουρκίας ως βασικού πυλώνα του ΝΑΤΟ, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατιωτική της παρουσία στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη «Γαλάζια Πατρίδα», πρόβαλε ο πρόεδρος του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Ο Μπαχτσελί αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι ο τουρκικός στρατός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε:

«Ο τουρκικός στρατός είναι η γεωπολιτική ραχοκοκαλιά που στηρίζει τα περιφερειακά σχέδια του ΝΑΤΟ και εμποδίζει το να παραμένουν αυτά μόνο στα χαρτιά — από τη φύλαξη του "κλειδιού" της Μαύρης Θάλασσας και την ιστορική μας κυριαρχία στα Στενά, μέχρι την παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και το οικοσύστημα των στρατηγικών μας βάσεων και λιμανιών που εκτείνεται από το Ακσάζ έως το Ιντζιρλίκ».

Υποστήριξε ακόμη ότι:

«Η Τουρκία είναι ο θεμελιώδης μοχλός που κρατά όρθια τη νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας στον χάρτη του ΝΑΤΟ».

Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο πρόεδρος του MHP συνέδεσε τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει αλλάξει η στάση των συμμάχων απέναντι στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Η αντίληψη που άφηνε τις αμυντικές ανάγκες της Τουρκίας σε εκκρεμότητα και καθυστερούσε τα δίκαια αιτήματά της έχει λήξει προ πολλού».

Πρόσθεσε επίσης:

«Οι ημέρες κατά τις οποίες επευφημούσαν τις προκλήσεις που διεξήγαγαν τα κακομαθημένα παιδιά εναντίον του κράτους της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θάλασσα των Νήσων και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν πλέον παρέλθει».

«Γαλάζια Πατρίδα» και ναυτική ισχύς

Στην ομιλία του ο Μπαχτσελί επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του για τη «Γαλάζια Πατρίδα», παρουσιάζοντας τη θαλάσσια ισχύ ως βασικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής.

Ανέφερε ότι:

«Η Τουρκία, που αποτελεί το νότιο τείχος της «Γαλάζιας Πατρίδας» μας στη Μεσόγειο και αποτελεί την ακλόνητη ασπίδα της ναυτικής ασφάλειας ενάντια στα δίκτυα τρομοκρατίας, συντόνισε τις ναυτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τους ελέγχους για εμπάργκο στα ανοικτά της Λιβύης».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα ««Στα ύδατά μας, τα έργα MİLGEM, οι φρεγάτες μας, το εθνικό μας καμάρι Anadolu, τα υποβρύχιά μας και τα έργα μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων έχουν αποτελέσει μια τεχνολογική ασπίδα προς τιμήν του αγώνα μας για τη Γαλάζια Πατρίδα».

Η ιστορική διάσταση της θαλάσσιας στρατηγικής

Ο Μπαχτσελί συνέδεσε τη σύγχρονη τουρκική στρατηγική με ιστορικές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι η ναυτική ισχύς αποτελεί προϋπόθεση διεθνούς επιρροής.

Ειδικότερα δήλωσε:

«Αυτή η ιερή φράση, που αποδίδεται στον αείμνηστο Μπαρμπαρός Χαϊρετίν Πασά, εξακολουθεί να αντηχεί στον ορίζοντα των θαλασσών μας: ‘Όποιος κυριαρχεί στις θάλασσες, κυριαρχεί στον κόσμο’».

Υποστήριξε ακόμη ότι η τουρκική ιστορία αποδεικνύει πως τα κράτη που κυριαρχούν στις θάλασσες καθορίζουν την πορεία της ιστορίας, ενώ αναφέρθηκε στις οθωμανικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και στην Κύπρο, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Πρέβεζα.

«Η κυριαρχία του Οθωμανικού Κράτους στη Μαύρη Θάλασσα εκτεινόταν από τη Σινώπη έως την Τραπεζούντα και από την Κριμαία έως τα Στενά· αυτή είναι και η αλήθεια που κρύβεται πίσω από την κατάκτηση της Ρόδου, της Κύπρου και της Κρήτης στη Μεσόγειο, καθώς και πίσω από τη νίκη που έγραψε ιστορία στην Πρέβεζα».

Αναφερόμενος στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας πριν από έναν αιώνα, δήλωσε ότι:

«Η τουρκική ιστορία μας έχει δείξει ότι οι λαοί που παρατηρούν τη θάλασσα μόνο από την ακτή, αναγκάζονται να παρακολουθούν από μακριά και τη ροή της ιστορίας. Ωστόσο, οι λαοί που βγαίνουν στη θάλασσα, που υψώνουν τη σημαία τους στα ανοιχτά, που καθιερώνουν την κυριαρχία τους στα ανοιχτά και μετατρέπουν τα ανοιχτά σε αναπόσπαστο μέρος του εμπορίου, της άμυνας της πατρίδας και, όταν χρειάζεται, της διπλωματίας, καθορίζουν την πορεία των εποχών. Η οδυνηρή δοκιμασία που ξεκίνησε στις ακτές της Θάλασσας των Νήσων με την κατάληψη της Σμύρνης κατέδειξε ότι κάποιοι ήθελαν το τουρκικό έθνος να εγκλωβιστεί στην Ανατολία».





Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος του MHP αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές ενέργειες υπονομεύουν κάθε προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός και ειρηνευτικής διευθέτησης.

Παράλληλα χαρακτήρισε τη Μαύρη Θάλασσα αναπόσπαστο τμήμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και υποστήριξε ότι ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.



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