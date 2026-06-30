Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, με τουρκικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι μεταξύ των εταιρειών που προγραμματίζουν να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται τρεις από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους του αμυντικού τομέα: η Airbus, η Saab AB και η Northrop Grumman.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας θα ανοίξει το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου, από τις 10:00 έως τις 17:00. Όπως αναφέρεται, ο επίσημος κατάλογος των προσκεκλημένων εταιρειών δεν έχει ακόμη αποσταλεί από το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η Milliyet υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της, μεταξύ των εταιρειών που σχεδιάζουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους βρίσκονται η Airbus, η Saab AB και η Northrop Grumman. Παράλληλα, οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες ASELSAN, TUSAŞ και ROKETSAN προγραμματίζουν να παρουσιάσουν τα συστήματά τους μέσω τρισδιάστατων εκθέσεων, ενώ εξετάζεται και η διοργάνωση δεξίωσης στις εγκαταστάσεις της TUSAŞ στο Καχραμανκαζάν το βράδυ της 7ης Ιουλίου.





Η Airbus και τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει την Airbus ως έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς ομίλους τόσο στην πολιτική αεροπορία όσο και στην αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι δραστηριοποιείται στην παραγωγή στρατιωτικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, διαστημικών συστημάτων και λύσεων κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Airbus αποτελεί βασικό εταίρο της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το μαχητικό Eurofighter, ενώ παράγει και τα μεταγωγικά αεροσκάφη A400M, τα οποία υπηρετούν και στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Παράλληλα, διαθέτει στην παραγωγή της ελικόπτερα όπως τα Tiger, NH90, H145M και H225M Caracal, καθώς και τα μη επανδρωμένα συστήματα Eurodrone και Remote Carriers. Η εφημερίδα σημειώνει ακόμη ότι η Airbus κατέχει ποσοστό 37,5% στη μεγάλη ευρωπαϊκή πυραυλική εταιρεία MBDA.





Η Saab και οι σουηδικές δυνατότητες

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι μετά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η Saab AB επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα και το μερίδιό της στη διεθνή αγορά.

Όπως αναφέρει η Milliyet, η εταιρεία κατασκευάζει τα μαχητικά αεροσκάφη JAS 39 Gripen, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου βασισμένα στις πλατφόρμες Bombardier Global 6000/6500, καθώς και το ραντάρ Erieye AESA. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην παραγωγή αντιαρματικών συστημάτων, αισθητήρων, ραντάρ και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι το ναυπηγείο Kockums, που ανήκει στη Saab, θεωρείται από τα κορυφαία διεθνώς στην τεχνολογία υποβρυχίων και κατασκευάζει τα υποβρύχια A26 (κλάση Blekinge) με σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP), τα οποία χαρακτηρίζει ως ένα από τα πλέον προηγμένα συμβατικά υποβρύχια χαμηλής παρατηρησιμότητας στον κόσμο.





Η Northrop Grumman και τα αμερικανικά προγράμματα

Η Milliyet παρουσιάζει την αμερικανική Northrop Grumman ως έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας παγκοσμίως.

Η εταιρεία κατασκευάζει στρατηγικά βομβαρδιστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας, διηπειρωτικούς πυρηνικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα και διαστημικά τηλεσκόπια. Επισημαίνεται ακόμη ότι συνεχίζεται η σειριακή παραγωγή του στρατηγικού βομβαρδιστικού πέμπτης γενιάς B-21 Raider, ενώ η εταιρεία είχε αναπτύξει και το B-2 Spirit.

Η Northrop Grumman αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εταίρους του προγράμματος F-35, κατασκευάζοντας το κεντρικό τμήμα της ατράκτου, ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες του αεροσκάφους. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton και RQ-180.





«Τέλος» στην περίοδο των εμπάργκο

Η τουρκική εφημερίδα εκτιμά ότι το ενδιαφέρον μεγάλων δυτικών αμυντικών εταιρειών για συμμετοχή στο φόρουμ αποτελεί ένδειξη ότι η περίοδος των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία στον αμυντικό τομέα βαίνει προς το τέλος της.

Υπενθυμίζει ότι η Σουηδία συγκαταλεγόταν στις χώρες που επέβαλαν περιορισμούς στις εξαγωγές αμυντικού υλικού προς την Τουρκία μετά τη στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας στη βόρεια Συρία το 2019, προσθέτοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί ήρθησαν μετά την έγκριση από την Τουρκία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Κατά την Milliyet, η συμμετοχή της Saab AB στο φόρουμ αντανακλά και την εξομάλυνση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.



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