Το Κίεβο βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές στο Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες βράδυ στο πριγκιπάτο και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους ουκρανικής καταγωγής, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Και οι τρεις είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, τόνισε το υπουργείο, επικαλούμενο πληροφορίες που έλαβε από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δεν κατονόμασε τα μέλη της οικογένειας, αλλά σημείωσε ότι οι ουκρανικές αρχές ελέγχουν την υπηκοότητά τους.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» μετά τη χθεσινή πρωτοφανή επίθεση με παγιδευμένο με εκρηκτικά δέμα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με πολλές πηγές, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, μόνιμος κάτοικος Μονακό, η ζωή του οποίου δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο μετά τον τραυματισμό του. Μία γυναίκα που επίσης τραυματίστηκε στην επίθεση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο, ενώ ένας 13χρονος έφηβος φέρει πιο ελαφρά τραύματα.





🚨 Monaco Bomb Blast 💥



A powerful explosion ripped through the entrance of a residential building after a suspect allegedly left a parcel outside.



3 people were injured, including 2 critically.#Monaco #sstvi #BombBlast #雀格診断 pic.twitter.com/miWfBN7JTg — GlobeUpdate (@Globupdate) June 30, 2026



Διαβάστε επίσης: Βόμβα στο Μονακό: Κύπριος υπήκοος o Ουκρανός που έγινε στόχος της επίθεσης

Μονακό: Ουκρανός ολιγάρχης και μέλη της οικογένειάς τραυματίστηκαν σε έκρηξη





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ