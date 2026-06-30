Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών του Μονακό μετά από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία το βράδυ της Δευτέρας, η οποία τραυμάτισε τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 21:00 στην οδό Révérend-Père-Louis-Frolla, κοντά στα σύνορα του Μονακό με τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του τριώροφου κτηρίου.





Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως ένα από τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό τον Βαντίμ (Βαντίμ) Ερμολάεφ, ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία και επενδυτή ακινήτων, ο οποίος θεωρείται μία από τις πλέον εύπορες προσωπικότητες που συνδέονται με την πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Γεννημένος το 1968, ίδρυσε τον όμιλο Alef Group, με δραστηριότητες στους τομείς των εμπορικών και οικιστικών ακινήτων, της μεταποίησης, της γεωργίας, των δομικών υλικών και της ιατρικής τεχνολογίας. Συνδέεται με εμβληματικές αναπτύξεις στο Ντνίπρο, όπως τα Most-City, Cascade Plaza και Bosphorus.

Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα. Ωστόσο, το 2023 η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις εναντίον του στο πλαίσιο του εθνικού καθεστώτος κυρώσεων, οι οποίες παρατάθηκαν και το 2024.

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Οι Αρχές αναζητούν έναν άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας λίγο μετά την έκρηξη.

Ο ύποπτος φορούσε σκούρα ρούχα, σκούρο καπέλο τύπου «bucket», λευκά αθλητικά παπούτσια και έφερε τσάντα στον ώμο. Αρχικά εντοπίστηκε από κάμερες στη γειτονική Μποσολέιγ, ωστόσο στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του.

Η φωτογραφία του έχει δοθεί στη δημοσιότητα και οι έρευνες συνεχίζονται.





Οι τραυματίες

Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Νίκαιας.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται γαλλικά μέσα, όλοι παραμένουν στη ζωή.

Η σοβαρότερα τραυματισμένη είναι μία γυναίκα, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό μέρους των κάτω άκρων από την έκρηξη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η ταυτότητά της δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.





BREAKING: Powerful explosion reported in Monaco after someone allegedly dropped off bags before the blast. pic.twitter.com/Hab6YBgifV — Scope Report (@ScopeReport_) June 29, 2026

Έρευνες όλη τη νύχτα

Κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξακριβώσουν τον τύπο του εκρηκτικού μηχανισμού.

Το πρωί της Τρίτης στο σημείο έσπευσαν και πυροτεχνουργοί για νέες έρευνες, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Μήνυμα του δημάρχου

Ο δήμαρχος του Μονακό, Ζορζ Μαρσάν, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «περισσότερο από ποτέ, η αλληλεγγύη και η ενότητα πρέπει να υπερισχύσουν απέναντι σε τέτοιες πράξεις».

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα, τις οικογένειές τους και τις υπηρεσίες ασφαλείας που συμμετέχουν στις έρευνες.