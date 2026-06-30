Περισσότερα από ποτέ εκτιμάται ότι είναι σήμερα στη Γερμανία τα άτομα με εξτρεμιστικές τάσεις, ενώ όλο και περισσότερα νεαρά άτομα εμφανίζονται διατεθειμένα να ασκήσουν βία με πολιτικό κίνητρο, διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) στην έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για το 2025. Σοβαρός θεωρείται και ο κίνδυνος από κατασκοπεία και δολιοφθορές, ενώ «επίμονα υψηλή» χαρακτηρίζεται η απειλή ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

Στην ετήσια έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ σημειώνει ότι ο δεξιός εξτρεμισμός παραμένει «η μεγαλύτερη απειλή για την ελεύθερη δημοκρατική τάξη». Η πιθανότητα εμφάνισης εξτρεμιστών είναι σήμερα υψηλότερη από ποτέ, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων με δεξιές εξτρεμιστικές τάσεις έχει αυξηθεί σε 58.700, από 50.250 για το 2024, συμπεριλαμβανομένων 15.600 ατόμων με τάση και για βία (15.300 το 2024). Ο αριθμός των βίαιων πράξεων από ακροδεξιά στοιχεία αυξήθηκε το 2025 κατά 8,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στον κατάλογο με τις οργανώσεις που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχουν προστεθεί νέες καταχωρήσεις, ωστόσο ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας «AUF1», ο οποίος διατηρεί στούντιο και στη Γερμανία, έχει «αναβαθμιστεί» και από τον περασμένο Φεβρουάριο παρακολουθείται ως «εξακριβωμένη δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση». Επιπλέον, οι περισσότεροι δεξιοί εξτρεμιστές συνδέονται με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), της οποίας τα μέλη αυξήθηκαν το 2025 σε 70.000 άτομα. Η BfV εκτιμά παράλληλα ότι δεδομένης της αυξανόμενης συμμετοχής στο κόμμα, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εξτρεμιστών στους κόλπους του, καθώς δεν έχει υπάρξει μετατόπιση στις θέσεις του κόμματος σχετικά με τα ζητήματα που εξετάζει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και κατατάσσει την AfD ως «ύποπτη εξτρεμιστική οργάνωση». Πέρυσι η AfD είχε ταξινομηθεί ως «εξακριβωμένα εξτρεμιστική οργάνωση», προσέφυγε ωστόσο εναντίον της απόφασης και στην προκαταρκτική διαδικασία δικαιώθηκε, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, παρακολουθούνται 28.000 μέλη της AfD.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πάντως δεν επιθυμεί για την ώρα να τοποθετηθεί σχετικά με την AfD και το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός νόμου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας Γκέοργκ Μάιερ ωστόσο, ενόψει του ενδεχομένου η AfD να έχει τον Σεπτέμβριο τη δυνατότητα να σχηματίσει για πρώτη φορά κυβέρνηση μετά τις εκλογές στην Σαξονία-'Ανχαλτ, εξέφρασε την ανησυχία του για τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών σχετικά με ακροδεξιούς εξτρεμιστές ή ρωσικές δραστηριότητες κατασκοπίας. «Τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα εξετάσουν το θέμα. Θα αναλύσουν το ζήτημα προκειμένου να προσδιορίσουν σε ποιον βαθμό τέτοιες απειλές είναι πραγματικές», περιορίστηκε να δηλώσει εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών σε σχετική ερώτηση.

Στην έκθεσή της η BfV παρατηρεί ακόμη όλο και περισσότερα «νεαρά άτομα - ακόμη και ανήλικα - τα οποία επιδεικνύουν έντονη τάση για βία». Οι ακροδεξιοί κύκλοι «εργάζονται συστηματικά προκειμένου να ριζοσπαστικοποιήσουν την επόμενη γενιά», σχολίασε ο κ. Ντόμπριντ και αναφέρθηκε σε οικογενειακές γιορτές, πολιτιστικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις, ακόμη και παιδικές και νεανικές κατασκηνώσεις.

Και στην αριστερά όμως ο εξτρεμισμός ενισχύεται, αναφέρει η έκθεση. Ο αριθμός των αριστερών εξτρεμιστών έχει αυξηθεί σε 42.200 από 38.000 το 2024, ενώ τα βίαια άτομα είναι 11.600 (11.200 το 2024), περισσότερα από ποτέ. Οι επιθέσεις τους στρέφονται κυρίως εναντίον της αστυνομίας, αλλά και διαπιστωμένων ακροδεξιών στοιχείων, ενώ είναι όλο και περισσότερες οι «θεαματικές» ενέργειες, όπως η δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος τις πρώτες ημέρες του 2026, η οποία άφησε χωρίς ρεύμα επί μέρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο Βερολίνο.

Στη φετινή έκθεσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος επικεντρώνεται στον «αντίκτυπο του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας» και περιγράφει ως «διαρκώς υψηλό» τον κίνδυνο από κατασκοπεία, δολιοφθορά και παραπληροφόρηση. «Το κρατικά κατευθυνόμενο σαμποτάζ από Ρώσους πράκτορες έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς εάν ένα περιστατικό είναι στην πραγματικότητα δολιοφθορά ή ατύχημα, πράξη εξτρεμιστών ή εγκληματιών. Μέρος της στρατηγικής αυτής είναι να σπείρει αβεβαιότητα σχετικά με τις υβριδικές ενέργειες της Ρωσίας και να επωφεληθεί από μια έντονη δημόσια συζήτηση», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει ότι επί χρόνια η Ρωσία επενδύει «σημαντικά» στην παράνομη χειραγώγηση της κοινής γνώμης στη Γερμανία - εστιάζοντας ιδιαίτερα στα πολιτικά άκρα. Τα ταξίδια Γερμανών πολιτικών στη Ρωσία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προπαγανδιστικούς σκοπούς, επισημαίνεται και τονίζεται ότι κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, καθώς και οι αποκλειστικές συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ρώσους πολιτικούς, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εξαρτήσεις. Πρόσφατα, τα ταξίδια πολιτικών της AfD -συμπεριλαμβανομένων και ομοσπονδιακών βουλευτών- στην Αγία Πετρούπολη προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση ακόμη και εντός του κόμματος.

Σχετικά με την ισλαμιστική τρομοκρατία, η BfV κρίνει ότι ο κίνδυνος παραμένει «επίμονα υψηλός». To «Ισλαμικό Κράτος», η Αλ Κάιντα και τα παρακλάδια τους εξακολουθούν να σχεδιάζουν χτυπήματα, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ISPK, παρακλάδι του ΙΚ, το οποίο έχει απειλήσει επανειλημμένα με επιθέσεις στο Oktoberfest. Και σε αυτή την κατηγορία, τονίζει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η τάση για ολοένα και πιο νέους δράστες συνεχίζεται. Κάποιοι μάλιστα είναι και κάτω από το όριο ποινικής ευθύνης, στα 14.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης ARD, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της BfV σε «πραγματική υπηρεσία πληροφοριών» με αυξημένες αρμοδιότητες. Οι αλλαγές ωστόσο δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ